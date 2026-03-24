Ministro diz que vai apresentar a Lula decreto sobre combate ao crime

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, disse nesta terça-feira, 24, que vai apresentar para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), uma sugestão de decreto sobre o combate ao crime.

"Vamos propor à sua apreciação, presidente, nos próximos dias, um decreto que trabalha com muitos eixos aos quais me referi, sendo asfixia financeira uma delas. Temos em mente tratar não apenas ao crime organizado, mas outras questões que afligem a população brasileira no dia a dia. Temos agora esse problema significativo dos combustíveis que estamos acompanhando de perto", afirmou o ministro, no evento de sanção do projeto de lei de combate às organizações criminosas no País.