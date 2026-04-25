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Maio será de sorte para 4 signos do zodíaco; saiba quais!

O quinto mês do ano, associado ao número 5 na numerologia, favorece a liberdade, renovação e quebra de padrões para estes nativos

O Liberal
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Cinco signos terão uma onda de sorte durantes os meses de julho e agosto de 2024 (Foto/canalcomq)

Maio promete ser um período de renovação e movimento, especialmente favorável para quatro signos do zodíaco. A energia do número 5, ligada à liberdade e a mudanças rápidas, impulsiona oportunidades para Touro, Leão, Escorpião e Peixes.

Na numerologia, o número 5 simboliza movimento, diversidade de experiências e quebras de padrão. Ele convida a sair da zona de conforto, experimentar alternativas e aceitar imprevistos como parte do crescimento pessoal.

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Simbolizado pelo Touro, esse signo simboliza a segurança, o conforto e a estabilidade

Este número também se conecta à ideia de liberdade, seja interna ou externa. Na prática, essa vibração abre espaço para reorganizar rotinas e buscar mais autonomia em diferentes áreas da vida.

Sintonia dos signos com a energia de maio

Ao combinar essa vibração com mapas pessoais, alguns signos se mostram mais sintonizados com o simbolismo do número 5. As previsões apontam para abertura de caminhos e retomada de confiança.

Nestes casos, as condições são favoráveis para mudanças bem planejadas e para o desenvolvimento pessoal.

Touro e Leão: Novas oportunidades em maio

Para Touro, a combinação da estabilidade do signo com o movimento do número 5 indica mudanças seguras. Ajustes em trabalho, finanças e bem-estar ganham ritmo neste período.

Essas transformações ocorrem sem exigir rupturas bruscas, permitindo que o signo evolua de forma gradual e consistente neste mês de maio.

Já para Leão, as previsões destacam visibilidade, expressão pessoal e fortalecimento da autoconfiança. O cenário favorece convites e reconhecimento.

Situações surgirão para que o leonino mostre seu talento, liderança e criatividade com mais naturalidade e destaque.

Impacto de maio para Escorpião e Peixes

Para Escorpião, maio é interpretado como um alívio de processos internos intensos. A energia do número 5 favorece a limpeza emocional e o encerramento de ciclos.

O signo terá maior flexibilidade em situações antes fixas, abrindo espaço para novas perspectivas e renovação pessoal durante este período.

As leituras para Peixes enfatizam intuição e sensibilidade ampliadas. O mês de maio favorece atividades criativas, espirituais e afetivas.

Isso ajuda a fortalecer laços, soltar preocupações antigas e identificar com clareza o que traz paz e equilíbrio ao signo neste momento.

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