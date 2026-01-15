Lula se reúne com ministros e autoridades para discutir combate ao crime organizado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promoveu uma reunião crucial na manhã desta quinta-feira, 15, para discutir o combate ao crime organizado.

Foram convocados pelo presidente o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Fernando Haddad da Fazenda, Wellington César da Justiça, e Sidônio Palmeira da Secretaria de Comunicação Social.

Também participaram o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Detalhes do Encontro sobre Crime Organizado

O encontro, focado no combate ao crime organizado, teve duração de aproximadamente duas horas. O novo ministro da Justiça, Wellington César, deverá conceder uma entrevista à imprensa ainda nesta quinta-feira, 15, para detalhar os assuntos tratados.