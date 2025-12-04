Capa Jornal Amazônia
Lula: grupos que derrubaram vetos do licenciamento voltarão ao governo se mundo frear compras

O presidente da República disse que os congressistas ignoraram alertas internos sobre os riscos comerciais associados ao enfraquecimento das regras ambientais

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Luís Inácio Lula da Silva (Agência Brasil/Marcelo Camargo)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que, diante de um eventual cenário de suspensão de compras de commodities brasileiras por parceiros internacionais, parlamentares do agronegócio que se colocaram contra seus vetos ao projeto de licenciamento ambiental (PL 2159/21) podem voltar a procurá-lo para intermediar negociações diplomáticas. Lula disse que a própria bancada ruralista pode enfrentar pressões caso importadores adotem restrições ambientais mais severas.

"Essa mesma gente que derrubou meu veto, quando a China e a Europa parar de comprar vão vir falar comigo", afirmou Lula, mencionando ainda outros parceiros comerciais como Estados Unidos e Rússia.

Em discurso durante a 6ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS), disse que os congressistas ignoraram alertas internos sobre os riscos comerciais associados ao enfraquecimento das regras ambientais. "Se a bancada do agronegócio ouvisse Eraí Maggi, não teriam derrubado vetos sobre licenciamento ambiental", afirmou, em referência ao empresário que também discursou no evento.

O presidente reforçou que os vetos foram impostos para evitar prejuízos futuros ao setor. "Não vetamos licenciamento porque não gostamos do agro, mas para proteger o agro", disse.

Ele afirmou que medidas que fragilizem a sustentabilidade da produção podem dificultar o acesso aos principais mercados internacionais.

O presidente defendeu que o Brasil avance em práticas sustentáveis para garantir competitividade e lembrou que o País opera com níveis de energia renovável superiores aos de economias desenvolvidas.

