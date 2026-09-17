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Lucas Selfie prova mapará no Pará e se surpreende: 'Um dos melhores peixes'

Influenciador compartilhou registros de pratos típicos e de momentos em Alter do Chão, em Santarém

Thaline Silva*
fonte

Lucas Selfie (Reprodução/Redes Sociais)

O influenciador Lucas Selfie chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (17) ao publicar um vídeo em que aparece comendo mapará, peixe popular na região amazônica, acompanhado de farinha d’água. O apresentador visitou Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, para gravar conteúdo para seu canal no YouTube.

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Na publicação, Lucas mostra um momento de pausa nas gravações para aproveitar um almoço típico da região, com peixe assado, farinha d’água e pimenta. Em outra postagem, ele compartilhou a experiência de comer um prato à base de surubim, servido na brasa com camarões e legumes, acompanhado de farinha e tucupi. Na legenda, destacou: “um dos melhores peixes que comi no Pará”.

Além da gastronomia, o influenciador também compartilhou registros de Alter do Chão e falou sobre o Sairé, uma das principais manifestações culturais e religiosas da região. O Sairé, ou Çairé, é uma manifestação tradicional da Amazônia realizada anualmente em Alter do Chão.

Thaline Silva, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com

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