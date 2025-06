'Lua de Morango' já tem data em 2025; entenda nome e onde ela poderá ser vista

A "Lua de Morango" tem seu auge nesta quarta-feira, 11, às 4h44. Apesar do nome, o satélite não ficará com uma coloração avermelhada ou com o aspecto da fruta.

O apelido para a Lua Cheia de junho vem do nome batizado por tribos nativas americanas. Na América do Norte, este é o mês em que os primeiros morangos geralmente estão maduros para serem colhidos.

O nome não tem correspondência com a época da colheita de morangos no hemisfério Sul, mas se popularizou por aqui também.

Todas as Luas cheias tem um nome. Segundo a Nasa, agência espacial americana, na década de 1930, o Maine Farmer's Almanac começou a publicar nomes indígenas para elas e eles são agora amplamente conhecidos e usados.

Na Europa, esta Lua também é conhecida como Lua de Hidromel ou Lua de Mel.

O fenômeno ocorre dois dias antes do lunistício, também apelidado de "paralisação lunar". O astrônomo Marcelo de Cicco, entretanto, alerta que o termo não é literal - ou seja, não há paralisação.

Na verdade, ela ficará visível por um período maior. "Mais tempo pra curtir a lua nos céus", ele diz. Ainda de acordo com o especialista, tal ciclo é comum, ocorre há milhões de anos e se repete sempre.