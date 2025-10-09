Love bombing: entenda o que é o 'bombardeio de amor' e como se proteger

Imagine conhecer alguém que, em poucos dias, declara amor, faz elogios constantes e demonstra uma paixão intensa. No início, parece um romance ideal. No entanto, o comportamento muda repentinamente, e o que antes era carinho se transforma em distanciamento ou controle. Essa situação tem nome: love bombing, expressão em inglês que significa bombardeio de amor.

O termo descreve quando uma pessoa, geralmente em um relacionamento amoroso, enche o parceiro de atenção e afeto excessivos no começo da relação, criando uma sensação de conexão profunda. Embora possa parecer um gesto de paixão genuína, o comportamento pode indicar uma forma de manipulação emocional.

Segundo o psicólogo Charlie Huntington, especialista em Psicologia Social pela Universidade de Denver, quem pratica o love bombing busca projetar uma imagem de alguém atencioso e generoso. Dessa forma, manipula a situação para fazer o outro acreditar que o vínculo entre eles é “único e especial”. A vítima acaba criando dependência emocional, passando a esperar constantemente as demonstrações intensas de amor.

Quando o amor vira controle

A psicóloga e terapeuta de casais Renata Alex explica que, em casos mais graves, o comportamento pode ser consciente. “O praticante do bombardeio identifica alguém mais suscetível e alimenta uma relação de dependência, criando um vínculo de poder que pode evoluir para um relacionamento abusivo”, afirmou à Marie Claire.

A designer Maria (nome fictício), de 23 anos, viveu uma experiência semelhante. Ela conheceu o ex-namorado Luiz (nome fictício) em um aplicativo de relacionamento. O envolvimento foi rápido: em poucas semanas, ele fazia declarações de amor e demonstrava interesse em avançar o relacionamento. “Ele dizia que nosso encontro seria perfeito e realmente foi”, contou.

No segundo encontro, Luiz disse “eu te amo”, o que deixou Maria em dúvida. Mesmo assim, ela decidiu continuar o relacionamento. No terceiro encontro, foi apresentada aos pais do parceiro e, no mesmo dia, recebeu um pedido de namoro. “Achei tudo muito rápido, mas acabei cedendo”, lembra.

Com o tempo, o comportamento de Luiz mudou. “Ele começou a se incomodar porque meu emprego pagava mais. Passou a ser rude e reclamava quando eu demonstrava carinho”, relatou. O namoro terminou após quatro meses. “Desde então, tenho medo de me abrir emocionalmente”, disse.

Como identificar o limite entre carinho e abuso

Renata Alex afirma que as demonstrações de afeto se tornam um problema quando geram sufocamento ou dependência emocional. Segundo ela, “é importante que o casal converse sobre os próprios padrões de amor e estabeleça um equilíbrio saudável”.

A terapeuta alerta que uma relação deixa de ser saudável quando o parceiro só se sente bem ao receber atenção constante e faz de tudo para manter o mesmo nível de intensidade. “Nesse ponto, o vínculo se torna prejudicial”, explicou.

Diferença entre ‘love bombers’ e pessoas intensas

De acordo com a psicóloga, o love bombing se diferencia de comportamentos apenas intensos pelo tempo e pela falta de base emocional. “Quando há exagero nas declarações e promessas, como planos de casamento na primeira semana, é sinal de alerta”, observou.

Ela reforça que relações saudáveis se constroem com o tempo e diálogo. “Se há uma paixão genuína e comunicação aberta, o parceiro tende a ajustar o comportamento e respeitar limites”, completou.

Como saber se estou passando por um ‘bombardeio de amor’

A especialista indica alguns sinais que podem ajudar a identificar o comportamento:

O “eu te amo” aparece muito cedo, antes de um real conhecimento sobre a pessoa;

Há controle sobre horários, localização e amizades, sob o pretexto de amor e cuidado;

Presentes e gestos de carinho geram sensação de obrigação ou dívida emocional;

Há isolamento de amigos e familiares, com exigência de convivência exclusiva;

O carinho e a atenção desaparecem quando as expectativas do outro não são atendidas.

Renata resume o alerta com uma frase popular: “Quando a esmola é muita, o santo desconfia”. Para ela, o ideal é manter atenção aos sinais e buscar equilíbrio emocional nas relações.