Você sabe qual é a sua geração? Confira a linha do tempo e as características de cada uma delas

Olhares, expressões e pensamentos críticos não são estáticos, mas costumam estar sempre em constante modificação, em razão das características de cada geração de pessoas. Com o passar das décadas, alguns gestos únicos podem ser transformados e, por esse motivo, compreender essas diferenças pode ajudar a tornar o mundo mais gentil e equilibrado, a fim de valorizar os traços individuais.

Diante desse cenário, as características são moldadas de acordo com os eventos, traumas e tendências marcantes que os indivíduos viveram na época. E essa diversidade, apesar de se configurar como algo contribuinte para a sociedade, pode influenciar não apenas nas interações sociais, mas também nas percepções. Confira abaixo a linha do tempo com os anos e as características de cada geração:

Linha do tempo das gerações

Geração Silenciosa: 1928-1946

A Geração Silenciosa vivenciaram épocas muito difíceis que remeteram à história do mundo, como os tempos de guerra e pós-guerra. Logo, as pessoas que nasceram entre 1928 a 1946 aprenderam a respeitar a hierarquia em todos os aspectos e, principalmente, a priorizar a disciplina e a estabilidade no trabalho.

Baby Boomers: 1947-1964

Reconhecidos pela sua característica idealista, os Baby Bloomers tiveram a oportunidade de acompanhar a maioria das transformações políticas e sociais mais importantes do século XX. Por esse motivo, eles costumam valorizar o progresso e a estabilidade profissional, mas sempre com uma visão otimista do futuro.

Geração X: 1965-1979

Já a Geração X cresceu com o surgimento dos primeiros computadores na Era da internet e, consequentemente também, com a desconfiança em relação a coisas novas. Além disso, esse grupo é formado, em sua maioria, por pessoas independentes e pragmáticas.

Geração Y: 1980-1994

Talvez essa seja a geração mais comentada no momento atual, isso porque os chamados millenials foram pioneiros nas redes sociais e até hoje grande parte deles não consegue viver sem utilizar tecnologia no dia a dia. No mundo moderno, eles costumam valorizar com frequência os propósitos e as experiências pessoais.

Geração Z: 1995-2009

Os integrantes da Geração Z são pessoas multitarefas, autênticas e que defendem a diversidade nos seus mais variados aspectos. Por eles também terem crescido imersos no universo online, esses jovens também possuem um engajamento muito ativo nas mídias sociais.

Geração Alpha: 2010-2024

A Geração Alpha cresceu de mãos dadas com a criatividade, a educação personalizada e a consciência social. Essas características foram criadas em razão das crianças e adolescentes terem nascido em um mundo totalmente digital.

Geração Beta: 2025-2039

Por ter crescido em um mundo cada vez mais concentrado na Inteligência Artificial e na automação, a Geração Beta deverá ter muito cuidado com as tecnologias. Isso porque eles terão a missão de equilibrar o pensamento crítico com o uso das tecnologias que poderão auxiliar na rotina, mas não tomar o lugar dos afazeres pessoais.

