Letras: veja o que faz o profissional, onde atua e a média salarial

Nesta quarta-feira, dia 21 de maio, é comemorado o Dia do Profissional de Letras no Brasil. A data homenageia aqueles que se dedicam ao estudo, ensino e promoção da língua, da literatura e da comunicação. O mercado de trabalho para esse profissional vai além das salas de aula — o campo é vasto e promissor, com diversas possibilidades de atuação.

O letrólogo é o graduado em um curso de Letras, seja na modalidade licenciatura ou bacharelado. Trata-se de uma formação voltada para o aprofundamento dos conhecimentos linguísticos e literários, desenvolvendo competências para análise, ensino, tradução, pesquisa e produção textual.

O que faz um profissional de Letras?

O profissional de Letras é um especialista em linguagem, com formação voltada para o estudo da língua, da literatura e da comunicação. Ele está apto a atuar em diferentes áreas que envolvem o uso da linguagem oral e escrita. Entre as principais funções estão:

professor,

tradutor,

revisor,

pesquisador,

escritor,

consultor linguístico.

Onde atua esse profissional e qual é a média salarial?

Na área da educação, especialmente quando formado em licenciatura, o profissional de Letras leciona língua portuguesa, literaturas e línguas estrangeiras, principalmente no ensino básico. Também é responsável por planejar aulas, elaborar materiais didáticos, avaliar o desempenho dos alunos e estimular o pensamento crítico por meio da análise de textos literários e culturais.

No campo da tradução e revisão, atua com textos em diferentes idiomas, adaptando o conteúdo ao contexto cultural do público-alvo. Também realiza correções gramaticais, estilísticas e estruturais, garantindo clareza, coerência e precisão na comunicação escrita.

Além disso, pode atuar como pesquisador em instituições de ensino superior ou centros culturais, investigando fenômenos linguísticos e literários, desenvolvendo estudos e contribuindo para o avanço do conhecimento na área.

A média salarial do profissional de Letras no Brasil é de até R$ 4.327,62, podendo variar conforme a área de atuação, nível de experiência, formação e região. Um professor da rede pública, por exemplo, tem um piso salarial de aproximadamente R$ 2.900, valor que pode aumentar com o tempo de serviço. Fora do ambiente escolar, os salários podem chegar a até R$ 7.600.

