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Lembra dela? Ex-apresentadora da TV Globo morre aos 46 anos após complicações de câncer

Conforme o desejo da comunicadora, não haverá velório para despedidas

Victoria Rodrigues
fonte

Logo da TV Globo (reprodução)

A ex-apresentadora do Globo Esporte Tocantins, Thalita Tavares, morreu aos 46 anos, na noite desta terça-feira (25), em decorrência das complicações de um câncer. A informação foi divulgada pelo nas redes sociais do Espaço Junior - Centro Especializado em Autismo, que floi idealizado e fundado por Thalita, com o objetivo de ajudar na intervenção precoce e desenvolvimento de crianças com a condição autista.

"É com profundo pesar que o Espaço Junior comunica o falecimento, na noite de 25 de agosto, de Thalita Tavares Caturelli Passoni, uma das idealizadoras e fundadoras deste espaço. Hoje estamos em luto (...) No último ano, encarou um câncer do mesmo jeito que encarava tudo na vida, com bom humor e com uma leveza que impressionava todo mundo em volta", escreveu a equipe de comunicação do Espaço Júnior no Instagram.

image Thalita foi destaque na cobertura esportiva da TV Anhanguera. (Foto: Reprodução/ TV Anhanguera)

 

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O legado de Thalita Tavares

Ao longo de sua carreira, a apresentadora Thalita Tavares ficou reconhecida por participar de coberturas esportivas na TV Anhanguera, onde chegou a apresentar o Globo Esporte. Depois de trabalhar no programa, ela também foi comentarista de esportes na rádio CBN Tocantins e permaneceu na emissora até 2013, pois precisou deixar o emprego para acompanhar a família que morava em Maceió.

Além de seu legado na televisão, a jornalista também deixou sua marca no Espaço Junior. "O nome que este lugar carrega é o nome do filho dela. Não tem como contar a história do Espaço Junior sem passar pela Thalita. Quem conviveu com ela sabe da força que ela era. Uma mulher de energia rara, que não passava despercebida em lugar nenhum, e que foi exemplo nos mais diferentes sentidos", complementou nas redes sociais.

No final do texto publicado na internet, a equipe da instituição agradeceu as orações e o carinho das pessoas por Thalita. "Agradecemos a cada pessoa que, ao longo desses meses, enviou uma oração, um pensamento, uma energia positiva. Que todas elas a acompanhem agora, com muita paz e muita tranquilidade. Força a todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela. Obrigado por tudo, Thalita", finalizou a publicação.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)

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