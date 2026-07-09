Justiça do Rio condena acusado pela morte do ator Jeff Machado a 22 anos e 9 meses de prisão

Um dos acusados pela morte do ator Jeff Machado foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão pela Justiça do Rio de Janeiro. A sentença, proferida nesta quarta-feira, 8, considerou Jeander Vinícius da Silva Braga culpado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais.

O juiz negou a Braga o direito de recorrer em liberdade. A decisão apontou a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal. A defesa de Braga informou que respeita a decisão, mas a considera injusta, e recorrerá.

O advogado Fabio Manoel declarou que as provas do júri não foram suficientes para comprovar a participação de Jeander no homicídio. O recurso de apelação buscará a absolvição ou a redução da pena com a retirada das qualificadoras.

Relembre o Caso Jeff Machado

Jeff Machado desapareceu em 17 de janeiro de 2023. Seu corpo foi encontrado mais de quatro meses depois, em 22 de maio, enterrado sob concreto no quintal de uma casa em Campo Grande, zona oeste do Rio. O cadáver estava dentro de um baú, com braços amarrados e sinais de violência.

A mãe de Jeff Machado, Maria das Dores, acompanhou o julgamento no Rio. Após a decisão, ela afirmou que o resultado representa a resposta esperada. Ela lamentou a perda do filho, descrevendo-o como um homem trabalhador e talentoso que teve seu sonho enganado.

As investigações iniciaram após os cães do ator serem encontrados abandonados na zona oeste do Rio. Uma ONG os identificou via chips como pertencentes a Jeff Machado. Familiares acreditavam que o ator viajava, pois uma pessoa se passava por ele enviando mensagens.

A Polícia Civil concluiu que Jeff foi morto logo após seu desaparecimento. A localização do baú, onde o corpo estava ocultado, fortaleceu a suspeita de envolvimento de alguém próximo. O objeto era similar aos de sua residência.

Detalhes da Investigação e Denúncia

Em julho de 2023, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Jeander Vinícius e o produtor Bruno de Souza Rodrigues. Os crimes incluíam homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e outros patrimoniais.

A acusação apontou que Bruno teria atraído Jeff com a falsa promessa de vaga em emissora de televisão. Em troca, a vítima teria pago mais de R$ 18 mil.

O ator foi morto por estrangulamento com um fio de telefone. Isso ocorreu após ter sido drogado antes de ter relações sexuais com Braga.

Após o crime, Rodrigues teria usado o cartão de crédito da vítima e anunciado a venda do carro. Ele manteve contato com familiares e amigos por mensagens, fingindo ser Jeff para dificultar as investigações. Rodrigues será julgado em 10 de dezembro.

Quem era Jeff Machado

Natural de Araranguá, Santa Catarina, Jeff Machado era formado em Jornalismo e Cinema. Ele atuou como assessor de imprensa, produtor e cenógrafo antes da carreira de ator.

Desde 2014, morava no Rio de Janeiro e estava no elenco da novela Reis (Record TV) quando desapareceu. Amante de cães, criava oito animais da raça setter, e a localização deles foi crucial para a investigação policial.