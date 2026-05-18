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Jovem faz fotos de formatura beijando jacaré de mais de 4 metros; veja

A estudante disse que não ficou com medo do réptil, porque ela possui o costume de ver jacarés com frequência

Victoria Rodrigues
fonte

O jacaré possui 4,5 metros de comprimento. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Na formatura, um dos momentos mais esperados pelos estudantes quase-formados é o ensaio fotográfico com a tão aguardada beca, capelo e diploma. E, para isso, são escolhidos lugares tradicionais, como estúdios, museus e pontos turísticos das cidades. Mas não foi o que aconteceu com a jovem aluna Kat Daley, de 22 anos, que decidiu fazer seus registros de formanda beijando um jacaré de 4,5 metros.

Com o propósito de celebrar a conclusão de seu curso de Ciências Naturais na Universidade Estadual de McNeese, a estudante se permitiu fazer uma sessão de fotos diferente.

“Eu realmente queria destacar o que faço com esses animais todos os dias e o que eles significam para mim. Acho que os répteis são demonizados na mídia, especialmente os jacarés. Eles não são tão agressivos quanto as pessoas gostam de pensar", disse ela.

Nas imagens publicadas em seu Instagram, é possível ver Kat com um vestido azul-marinho, beca e capelo de formatura dentro do rio, com a água na altura dos joelhos. Entre as fotografias que mais chamaram a atenção de seus seguidores, estão uma em que ela aparece sorrindo enquanto levanta um petisco do réptil com a mão direita e outra em que ela toca no nariz do animal, que está com a boca completamente aberta.

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O amor de Kat Daley por jacarés

O amor de Kat Daley pelo reino animal iniciou aos 7 anos, quando ela começou a trabalhar em um centro de reabilitação de animais selvagens e passou a conhecer mais de perto as diversas características, temperamentos e habitat, principalmente, dos jacarés. E, depois de se formar na universidade que sempre sonhou, ela revelou ainda que está tão feliz com a conclusão que "não possui pressa para fazer mais nada".

Em entrevista ao New York Post, a estudante contou que não ficou com medo durante a sessão de fotos, porque não era a primeira vez que ela ficava cara a cara com um jacaré. Além disso, a fotógrafa do momento também explicou que ela conhecia o temperamento do animal. “Os jacarés são treinados. Isso só acontece com o Big Al, que já foi treinado por muito tempo. Não é qualquer jacaré”, revelou Laura Oglesbee.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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