Jovem de 22 anos finge ser sequestrado em SP para conseguir dinheiro da própria mãe

O caso ocorreu na última quarta-feira (8) e está sendo investigado

Estadão Conteúdo
Um jovem de 22 anos forjou o próprio sequestro com o objetivo de extorquir dinheiro da mãe, moradora da zona leste de São Paulo. O caso ocorreu na quarta-feira (8) e está sendo investigado pela 1ª Delegacia Antissequestro da capital paulista.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a mãe, de 46 anos, procurou a delegacia após o filho sair de casa para trabalhar e não chegar ao local de serviço. Logo depois, ela começou a receber mensagens de supostos sequestradores, exigindo uma quantia em dinheiro para libertar o rapaz. O valor solicitado não foi divulgado pela SSP.

Durante as investigações, agentes da Polícia Civil encontraram o jovem em um imóvel localizado em São Bernardo do Campo, na região metropolitana da capital. No local, os policiais confirmaram que ele havia simulado o sequestro para obter dinheiro da mãe.

O motivo do pedido de dinheiro também não foi informado pela SSP. O caso foi registrado como estelionato, crime que prevê pena de um a cinco anos de prisão.

