O Liberal chevron right Variedades chevron right

Jogo de futebol infantil termina com ameaças e empurrão dentro de campo; entenda

Segundo o juiz José de Paula Ferreira, o pai de uma das crianças estava com uma arma no bolso

Victoria Rodrigues
Marielton Alves Bezerra não havia concordado com as decisões do juiz contra o time de seu filho. (Foto: Reprodução)

Um jogo de futebol para crianças terminou em uma confusão que envolveu a Polícia neste último domingo (14), na cidade de Trindade, que fica localizada na região metropolitana de Goiânia (GO). Durante a partida, o pai de um jogador invadiu o campo, empurrou e ameaçou o árbitro com uma suposta arma que estava em seu bolso.

Segundo testemunhas, o pai da criança havia invadido a área do jogo de futebol porque não tinha concordado com as decisões do juiz contra o time de seu filho. Após as ameaças ao árbitro da partida, um vereador do município que estava presente no local acionou as autoridades e comunicou sobre a possível ameaça.

Homem armado em campo

No momento em que o pai havia ido tirar satisfação, ele estava com uma arma branca no bolso, segundo o juiz José de Paula Ferreira. Na tentativa de se afastar do homem, o árbitro teria dado um salto grande para trás, com medo que acontecesse algo mais grave que envolvesse agressão física ou ferimentos.

Após as investigações, o homem foi identificado como Marielton Alves Bezerra, que trabalha como eletricista. Ele negou que estava portando uma arma e sim um canivete, mas também não declarou que havia apontado contra o árbitro da partida. Além disso, Marielton também alegou que depois do ocorrido algumas pessoas começaram a jogar pedras nele e em seu filho quando resolveram sair do local. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Palavras-chave

jogo de futebol

infantil

partida

homem armado

campo

polícia
