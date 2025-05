Jogar papel higiênico no vaso sanitário é errado? Entenda por que não fazer isso no Brasil

Em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido alguém falar que jogar papel higiênico dentro do vaso sanitário é errado, mas você já parou para pensar o porquê? Em alguns países como Estados Unidos, Canadá e boa parte da Europa, essa prática é normal, mas no Brasil isso não pode ser feito em razão de dois motivos: pela qualidade do papel higiênico e pela infraestrutura da rede de esgoto.

Qualidade do papel higiênico atrapalha

Em entrevista ao Portal G1, o professor do departamento de hidráulica e saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos da USP, Lucas Fuess, explicou que a qualidade do papel higiênico tem a ver com a hidrossolubilidade – ou seja, a capacidade de uma substância de se dissolver em água – da maioria dos papéis do país, que não se desintegram facilmente. “No caso do papel, isso mede a capacidade de ele se despedaçar em água turbulenta, porque ele é feito de celulose, que não chega a dissolver, mas consegue se desintegrar”, disse Fuess.

Infraestrutura precária da rede de esgoto

Além da qualidade ruim dos papéis higiênicos, outro motivo para não se jogar eles pelo vaso sanitário deve-se também à infraestrutura precária das redes de esgoto brasileiras. “Muitas instalações e muitas cidades não têm a rede de esgoto adequada e preparada para receber o papel higiênico”, explicou Bruno Silva, gerente de desenvolvimento de produtos da Roca, fabricante de vasos sanitários, em entrevista ao G1.

Ainda de acordo com Bruno, muitos encanamentos e tubulações são antigos e foram construídos com curvas mal feitas. Nesse cenário, a largura mínima dos canos exigida pelo Brasil é de 100 mm, enquanto em países como EUA, Europa e Canadá, o diâmetro mínimo é de 150 mm.

O que fazer quando o vaso entupir?

Na dúvida, é sempre bom ter em casa um bom desentupidor, seja para essas situações em que o seu vaso entupiu por excesso de papel higiênico ou até por outras razões. Nesse caso, se não funcionar com o objeto desentupidor, é necessário que um profissional hidráulico ou encanador de confiança entre em ação para resolver o problema.

Confira outros itens que também não podem ser jogados no vaso sanitário:

Absorvente;

Cabelo;

Cotonete;

Fio dental;

Fralda;

Lenço umedecido;

Preservativo;

Restos de comida;

Areia ou terra (principalmente se for de gato);

Papel toalha, lenço de papel e guardanapo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)