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Jogadoras da seleção de vôlei viralizam ao dançar música de Joelma e web reage: 'Venham pro Pará'

Alguns paraenses convidaram Rosamaria e Roberta para conhecer Belém do Pará

Victoria Rodrigues
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Rosamaria Montibeller e Roberta Ratzke. (Foto: Reprodução/ Instagram @cbvolei)

As jogadoras Rosamaria Montibeller e Roberta Ratzke, que fazem parte da Seleção Feminina Brasileira de Vôlei, surpreenderam os seguidores nas mídias sociais após aparecerem dançando a música "Voando pro Pará", da cantora paraense Joelma. Em um vídeo publicado no Instagram, a dupla de amigas decidiu fazer a trend do "Esqueci o meu fone", em que a outra pessoa que está ao lado começa a cantar sozinha uma música.

Nas imagens, elas soltam gargalhadas e remexem o corpo na batida da canção paraense. Ao ver a cena, muitos fãs se divertiram com o gingado das atletas brasileiras. "Rosaberta entregando tudooo", disse uma mulher. "Kkkkk amooo essa dupla", escreveu a colega de seleção Carol Gattaz. 

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"Venham pro Pará"

Em meio aos comentários de diversos seguidores, alguns paraenses também elogiaram o talento na dança de Rosamaria e Roberta e ainda as convidaram para visitar e conhecer a Cidade das Mangueiras. "Aaah amooo, as divas cantando a DIIIIIVA", ressaltou uma pessoa. "Venham logo pra Belém do Pará tomar um tacacá", revelou outro. "Queremos jogo das nossas meninas em Belém", pediu outra seguidora.

Liga das Nações Feminina 2026

Atualmente, as jogadoras da Seleção Brasileira estão disputando a Liga das Nações de Vôlei Feminino, uma competição internacional que reúne 18 seleções de diferentes países. O próximo jogo do Brasil será na próxima quarta-feira (8) contra o Japão, às 7h20 (de Brasília), sendo que a disputa promovida pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), que iniciou no dia 3 de junho, terminará apenas no dia 26 do mesmo mês.

Veja as seleções que estão na competição:

  • Alemanha;
  • Bélgica;
  • Brasil;
  • Bulgária;
  • Canadá;
  • China;
  • Estados Unidos;
  • França;
  • Itália;
  • Japão;
  • Países Baixos;
  • Polônia;
  • República Dominicana;
  • República Popular da China;
  • Sérvia;
  • Tailândia;
  • Tchéquia;
  • Turquia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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