Alerta Laranja no Pará: Chuvas intensas e ventos de até 100 km/h atingem o estado nesta sexta (8)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um comunicado de urgência nesta sexta-feira (8), colocando o Pará sob alerta laranja. Este alerta indica perigo devido ao volume de chuvas intensas e fortes vendavais.

O aviso é válido até as 23h59 de hoje, abrangendo diversas regiões do estado e a Região Metropolitana de Belém. A previsão meteorológica se confirmou de forma severa na tarde desta sexta.

Desde as 14h, um forte temporal atinge a Grande Belém, resultando em prejuízos imediatos. A capital e Ananindeua já registram os primeiros impactos da chuva.

Grande Belém sofre com alagamentos e transtornos

A capital, Belém, também enfrenta pontos críticos de inundação e lentidão no trânsito. A situação demanda atenção e cautela dos moradores. Em Ananindeua, ruas do conjunto Cidade Nova ficaram completamente submersas. Registros mostram motoristas e motociclistas arriscando a travessia em vias tomadas pela água.

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A Defesa Civil emitiu um novo alerta severo específico para a capital paraense. O órgão reforça o perigo de novos alagamentos e incidentes climáticos na região.

Detalhes dos alertas: laranja e amarelo.

O Inmet detalhou os riscos para o território paraense em dois níveis de severidade. O Alerta Laranja, classificado como perigo, é válido para áreas do Pará e Amapá até o fim do dia.

Volume de chuva: Entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm por dia .

Entre 30 e 60 mm/h ou até . Ventos intensos: Rajadas entre 60 e 100 km/h .

Rajadas entre . Riscos: Corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já o Alerta Amarelo, de perigo potencial, abrange outras áreas do estado e mais 19 unidades da federação.

Volume de chuva: Até 50 mm/dia.

Até 50 mm/dia. Ventos: Entre 40 e 60 km/h.

Entre 40 e 60 km/h. Risco: Baixo potencial de interrupção de serviços, mas requer atenção redobrada em áreas de encosta.

Situação nacional e recomendações de segurança

Além do Pará, o Inmet emitiu alertas para outros 23 estados brasileiros. Enquanto o Norte sofre com chuvas volumosas, estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro estão sob alerta de vendaval, com ventos que podem atingir 60 km/h.

Para a segurança da população, o Inmet reforça recomendações importantes. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas.

Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Caso necessário, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193) para assistência.