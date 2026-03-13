Influenciadora sente dor de cabeça, pede ajuda em live e morre após transmissão

A influenciadora digital chinesa Wang Zha faleceu de Acidente Vascular Cerebral (AVC) após sentir fortes dores de cabeça durante uma transmissão ao vivo. A vendedora online, conhecida como "Irmã Wang Zha", relatou o mal-estar e interrompeu a live minutos antes de sua morte.

A morte súbita, ocorrida na última segunda-feira (9), chamou atenção nas redes sociais. Wang Zha, que tinha 39 anos, já demonstrava sinais de debilidade durante a transmissão, pedindo uma ambulância antes de encerrar o contato com seus seguidores.

O socorro foi acionado rapidamente para sua residência na província de Shanxi, na China. No entanto, ao chegarem ao local, a influenciadora já havia falecido aproximadamente 10 minutos antes.

VEJA MAIS

O funeral de Wang Zha ocorreu na quarta-feira (11). Durante a cerimônia, familiares e amigos lembraram a influenciadora por sua dedicação e comprometimento com o trabalho e a família, destacando sua intensa rotina diária.

A causa da morte: AVC

Segundo laudos médicos, a influenciadora sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O caso gerou grande comoção na internet e rapidamente repercutiu entre os usuários das redes sociais, dada a visibilidade de Wang Zha.

Fonte de renda e rotina

Com aproximadamente 130 mil seguidores, Wang Zha realizava vendas online em tempo real, um modelo de comércio popular na China. Ela interagia com o público feminino, apresentando e demonstrando peças de vestuário.

Pessoas próximas relataram que a influenciadora trabalhava longas horas para alcançar metas e engajamento. Seu descanso era limitado, e ela dormia pouco, apesar de não apresentar problemas de saúde anteriores, conforme amigos.

O que é AVC

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorre devido à interrupção do fluxo de sangue no cérebro ou quando há o rompimento de um vaso sanguíneo na região. É uma condição que se manifesta de maneira rápida.

Especialistas apontam alguns fatores de risco que requerem atenção:

Hipertensão

Colesterol elevado

Glicemia alta

Tabagismo

Privação de sono pode ocasionar um problema futuro.

Estimativas indicam que 40% a 50% dos pacientes com AVC morrem antes de serem atendidos em hospitais, especialmente em casos de hemorragia cerebral grave.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)