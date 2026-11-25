Influenciador 'viaja no tempo' e mostra como era o antigo aeroporto de Belém

Vídeo criado com inteligência artificial resgata imagens de uma época em que passageiros observavam os aviões, brincavam no fliperama e passeavam pelo terminal

Uma viagem ao passado despertou a nostalgia de internautas que conheceram o antigo aeroporto de Belém. Em um vídeo produzido com inteligência artificial, o criador de conteúdo conhecido como “O Coelho Marinheiro” recria o ambiente do terminal em 1994 e relembra detalhes que marcaram a memória de quem passou por lá.

Na gravação, o personagem conduz o público por uma espécie de passeio pelo antigo aeroporto. Ele observa os aviões das companhias Varig, Vasp e Transbrasil e recorda o hábito de crianças que ficavam sentadas no parapeito para acompanhar as decolagens. A viagem pelo terminal inclui uma parada no fliperama.

VEJA MAIS

“O tempo passa, os aviões decolam, as pessoas partem, mas as lembranças ficam, não é?”, diz o personagem.