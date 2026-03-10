Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Influenciador é condenado por expor menores na web; Elias Motovlog terá de devolver R$ 950 mil

Além de ainda pagar R$ 500 mil por danos morais coletivos, influenciador terá restrições e deverá tornar indisponíveis os conteúdos publicados

Jennifer Feitosa

O influenciador Elias Motovlog foi condenado por não ocultar a identidade de menores em situação de vulnerabilidade em vídeos publicados na internet. Elias Nogueira deverá pagar R$ 500 mil por danos morais coletivos e devolver R$ 950 mil, preço estimado dos vídeos postados.

A condenação pela 1ª Vara da Infância e da Juventude de Sorocaba ocorreu devido à publicação de vídeos de jovens em situação de vulnerabilidade social e trabalho infantil. Os valores serão destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Restrições impostas ao influenciador

Não será mais permitida a produção de conteúdos que revelem a imagem, a voz ou a história dos jovens. Além disso, os conteúdos previamente publicados deverão ser tornados indisponíveis. O influenciador se aproximava de crianças nas ruas, que vendiam algo nos semáforos. Ele perguntava sobre suas histórias de vida, sonhos e dificuldades.

VEJA MAIS

image Influenciador é condenado a pagar R$ 50 mil por expor pessoas em 'pegadinhas' na internet
O influencer é conhecido nas redes por produzir pegadinhas com pessoas desconhecidas

image Camila Loures é condenada a pagar R$ 25 mil a motorista de Uber exposto, diz colunista
Insatisfeita com a sentença, a influenciadora teria contra-atacado: “Dia mais frio do ano”

Entretanto, Elias Motovlog não realizou nenhuma medida para ocultar a identidade dos menores. Nos vídeos, os rostos, idades e nomes eram revelados, e as crianças eram elogiadas pelo trabalho.

Desobediência a acordo prévio

O acusado já havia sido comunicado sobre a necessidade de remoção dos vídeos e sobre a proibição de novas produções. Ele, porém, ignorou o acordo estabelecido.

A condenação ainda pode ser alvo de recurso por parte da defesa do acusado.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda