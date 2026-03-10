Influenciador é condenado por expor menores na web; Elias Motovlog terá de devolver R$ 950 mil

O influenciador Elias Motovlog foi condenado por não ocultar a identidade de menores em situação de vulnerabilidade em vídeos publicados na internet. Elias Nogueira deverá pagar R$ 500 mil por danos morais coletivos e devolver R$ 950 mil, preço estimado dos vídeos postados.

A condenação pela 1ª Vara da Infância e da Juventude de Sorocaba ocorreu devido à publicação de vídeos de jovens em situação de vulnerabilidade social e trabalho infantil. Os valores serão destinados ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Restrições impostas ao influenciador

Não será mais permitida a produção de conteúdos que revelem a imagem, a voz ou a história dos jovens. Além disso, os conteúdos previamente publicados deverão ser tornados indisponíveis. O influenciador se aproximava de crianças nas ruas, que vendiam algo nos semáforos. Ele perguntava sobre suas histórias de vida, sonhos e dificuldades.

Entretanto, Elias Motovlog não realizou nenhuma medida para ocultar a identidade dos menores. Nos vídeos, os rostos, idades e nomes eram revelados, e as crianças eram elogiadas pelo trabalho.

Desobediência a acordo prévio

O acusado já havia sido comunicado sobre a necessidade de remoção dos vídeos e sobre a proibição de novas produções. Ele, porém, ignorou o acordo estabelecido.

A condenação ainda pode ser alvo de recurso por parte da defesa do acusado.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)