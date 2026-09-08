Influencer que teve o dedo amputado após live no Rock in Rio diz que se arrependeu da decisão

O influenciador digital Lodk, conhecido por suas transmissões ao vivo, revelou arrependimento após perder o dedo anelar durante uma live nos arredores do Rock in Rio. Adalton Rodrigues Junior, nome real do streamer, recebeu alta hospitalar na segunda-feira (7).

A tentativa de criar conteúdo sobre possíveis falhas de segurança no perímetro do festival resultou no acidente. O anel usado por Lodk ficou preso em uma grade próxima ao Parque Olímpico, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

"Sim, eu me arrependo. Mas estou bem, tranquilo. Como eu sempre falo, transformo meus desastres em piada. Mas preferia ter ainda todos os dedos", declarou Lodk após receber alta do Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde passou por cirurgia.

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Detalhes do acidente durante a live

Conhecido pelas transmissões "in real life" (IRL), Lodk estava acompanhado de um amigo antes de entrar na Cidade do Rock. A dupla decidiu procurar áreas sem vigilância para produzir material para a live.

O anel no dedo anelar da mão direita ficou preso na grade. "Foi tudo ao vivo. A gente decidiu fazer um conteúdo para mostrar uma possível falha na segurança do Rock in Rio. Estávamos andando pela região e encontramos um lugar sem vigilância, perto de um posto de gasolina. Meu anel ficou preso na grade junto com o dedo", relatou.

O streamer afirmou não ter sentido muita dor no momento do impacto, percebendo a gravidade da situação apenas após o alerta do amigo. "Meu amigo disse: 'Seu dedo está preso na grade'. Pedi para ele pegar meu dedo, falei com a segurança e saí dali de mototáxi", completou.

A recuperação e os planos futuros do streamer

Encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, Lodk passou por procedimento cirúrgico e recebeu alta na segunda-feira. Ele mencionou que o anel era um presente de uma live anterior no Paraguai e que esta foi sua primeira cirurgia.

"Na hora não senti nada. Só doeu quando fui fazer o curativo. Nunca tinha quebrado um braço nem passado por uma cirurgia. Foi a primeira vez que operei alguma coisa", disse o influenciador.

Apesar do incidente, Lodk não pretende parar suas transmissões na rua, vendo a experiência como um aprendizado. "Daqui para frente, tenho que ser menos corajoso. Faço lives na rua. Semana passada estava em Barretos. Estou sempre viajando e transmitindo", explicou. Nas redes sociais, o streamer utilizou do humor para abordar o acontecimento, divulgando uma "festa de despedida do dedo" com um item de brinquedo.