Idosa de 81 anos viraliza ao pular em rio e 'contrariar' médico

"Quando eu me aposentar eu sossego." Você já ouviu alguém falar essa frase e fazer o completo oposto?

É o caso de uma idosa marajoara, chamada Maria Sampaio, mais conhecida como vovó Sampaio, seu nome nas redes sociais, que tem viralizado com seus posts bem humorados e cheios de disposição. Um deles é o vídeo dela pulando e nadando no rio.

Veja o vídeo:

Natural do Rio Ituquara, município de Breves-PA, Maria Sampaio tem 81 anos e esbanja disposição e bom humor nas redes sociais com a vida no interior e nadando no rio.

O vídeo já conta com mais de 480 mil curtidas e pouco mais de 220 mil compartilhamentos.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com