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Homem mata ex-vereadora com facada e fere outra mulher durante ataque

Patrícia Cristina Poncini foi atacada enquanto trabalhava no Serviço de Obras Sociais (SOS); outra mulher ficou ferida

Estadão Conteúdo

Patrícia Cristina Poncini, de 55 anos, ex-vereadora de Boituva (SP), morreu após ser esfaqueada por um homem enquanto trabalhava no Serviço de Obras Sociais (SOS), na manhã da última quinta-feira, 17. O suspeito, de 50 anos, foi preso em flagrante no mesmo dia, informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). A defesa não foi localizada.

Segundo a pasta, os policiais encontraram no local outra mulher, Andréa de Jesus Inácio Balbino Bento, de 53 anos, coordenadora da instituição, que também apresentava ferimentos provocados por faca. As duas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao hospital local. Patrícia não resistiu aos ferimentos e Andréa permanece internada.

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A faca utilizada no crime foi apreendida e o local passou por perícia, informou a SSP. O suspeito foi localizado nas proximidades da Rodovia Castelo Branco e levado à Delegacia de Polícia de Boituva, onde foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A Câmara Municipal de Boituva lamentou a morte da ex-vereadora, classificada em nota como "vítima de um ataque covarde" e prestou solidariedade aos familiares, amigos, profissionais da educação e colegas de trabalho do Serviço de Obras Sociais. Também declarou apoio à coordenadora Andréa de Jesus Inácio Balbino Bento e desejou força e recuperação.

A ex-vereadora exerceu mandato durante a 12ª Legislatura, entre 2000 e 2004, e a 13ª Legislatura, de 2005 a 2008, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), informou o poder legislativo.

Patrícia também foi professora da rede municipal de ensino e diretora de unidades de educação infantil e do ensino fundamental. Entre elas, o CAENA, onde desenvolveu trabalho voltado ao ensino integral. Segundo a Câmara, deixou sua contribuição e o reconhecimento da comunidade nas escolas por onde passou.

Na vida pública, ainda conforme o Legislativo municipal, Patrícia defendeu pautas relacionadas à educação infantil e à saúde da mulher. Também integrou uma comissão de estudos sobre o contrato e a renovação dos serviços da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Atualmente, presidia o Serviço de Obras Sociais e o Fundo Social, onde atuava no atendimento a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade.

O Poder Legislativo solicitou também a apuração rigorosa e a responsabilização do autor com todo o rigor da lei. "A violência contra a mulher não pode ser tolerada nem permanecer impune", afirmou a Câmara em nota.

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