Homem inocente é acusado por roubo de celulares e fica preso durante 2 meses

Igor Araújo foi detido após suspeita pelo roubo de 7 iPhones

Victoria Rodrigues
fonte

Ao todo, o homem ficou preso durante 62 dias no Centro de Detenção Provisória (CDP). (Foto: Arquivo Pessoal)

O autônomo Igor Araújo, de 29 anos, passou por uma experiência injusta após ficar dois meses preso, sem provas, no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Santo André, que fica localizado na região metropolitana de São Paulo. Ele conseguiu ser solto apenas nesta terça-feira (5), após os policiais provarem sua inocência.

Como Igor foi preso?

No dia 4 de junho deste ano, o homem estava no Clube Desportivo Municipal Jorge Tibiriçá, na zona sul paulista, quando escutou uma correria que o fez correr para pegar seu carro e se abrigar em um outro local. Porém, no meio do trajeto, Igor foi abordado por vários policiais militares que acreditaram que ele era o homem que havia acabado de roubar sete celulares da marca iPhone.

Logo após a abordagem policial, o homem foi preso acusado de ser membro da quadrilha, mas sem nenhuma pista que o incriminasse, ou seja, ele foi detido com base na versão dos PMs. A prisão foi decretada como preventiva, porque segundo os policiais envolvidos no caso, essa prátca “garantiria a ordem pública na cidade”.

Absolvição de Igor

Após ficar 62 dias preso no CDP, o juiz Marcello Ovídio Lopes Guimarães e o Ministério Público de São Paulo solicitaram a absolvição do homem, alegando que existia “dúvida razoável e não vencida, indicativa de absolvição”. Desse modo, o advogado de Igor, Reinalds Klemps, recebeu com serenidade a decisão da justiça.

“Em que pese o caso fosse de extrema gravidade e delicado, a defesa sempre acreditou no cliente. houve uma série de nulidades praticadas na delegacia e felizmente foram reconhecidas pela justiça e que vale ressaltar, sempre acreditamos e confiamos nela”, destacou Klemps.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

