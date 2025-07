Homem é preso por agredir namorada com mais de 60 socos no rosto dentro de elevador em Natal

Um homem foi preso após agredir violentamente a namorada com mais de 60 socos no rosto dentro de um elevador, em Natal (RN). O crime ocorreu no sábado (26), em um condomínio no bairro de Ponta Negra, zona sul da capital. O agressor foi identificado como Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, estudante e ex-jogador de basquete. A defesa dele não foi localizada.

A agressão foi registrada pelas câmeras de segurança do elevador. Segundo relatos, o porteiro do prédio viu as imagens e acionou a Polícia Militar. Quando o elevador chegou ao térreo, moradores conseguiram conter o agressor até a chegada da PM.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Cabral passou por audiência de custódia ainda no fim de semana, e a prisão preventiva foi decretada. O caso corre em segredo de justiça para preservar a identidade da vítima.

Em depoimento à Polícia Civil, o acusado afirmou que foi até a casa da namorada para buscar seus pertences, após suspeitar de uma traição. Segundo ele, a vítima teria se recusado a abrir a porta, o que teria provocado a reação violenta. A mulher, no entanto, relatou que o agressor teve uma crise de ciúmes.

A vítima foi levada ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, principal unidade pública de saúde do estado. Ela sofreu fraturas no maxilar e deverá passar por cirurgia de reconstrução facial.