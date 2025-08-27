Gil do Vigor e Diego Hypolito são flagrados de mãos dadas e reacendem rumores de namoro

Gil do Vigor e Diego Hypolito, ambos ex-participantes do Big Brother Brasil (BBB), foram flagrados chegando de mãos dadas ao Teatro Renault, em São Paulo, na noite de terça-feira (26). Eles assistiram à estreia do musical Wicked, que contou com a apresentação de Glória Groove como Madame Morrible, e o momento despertou grande curiosidade entre fãs e seguidores.

O encontro reacendeu os rumores sobre um possível relacionamento amoroso entre os dois, após meses de flertes e interações públicas nas redes sociais. A aproximação entre Gil e Diego começou logo após a saída do ginasta do reality show, durante uma entrevista conduzida por Gil.

Na época, eles revelaram já ter trocado mensagens e tentado marcar um jantar, que não chegou a acontecer. No início de 2025, o assunto voltou à tona, com ambos comentando abertamente sobre o interesse mútuo.

"Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Tinha crush. A gente marcava de se encontrar. Que vergonha, mas estou solteiro, Gil", revelou Diego. "Eu também", respondeu o economista. "A gente trocava mensagem, já combinou de jantar, mas nunca dava certo. Quando ele entrava (no BBB), meu coração até batia mais forte", completou o atleta.

VEJA MAIS

Presente e declarações reforçam aproximação

Poucas horas antes do flagra, Gil compartilhou nas redes sociais um presente enviado por Diego: uma medalha do instituto que leva o sobrenome do ex-atleta. Além disso, Diego postou uma foto nos stories do Instagram mostrando proximidade com Gil durante o evento, aumentando ainda mais os rumores.

No entanto, a assessoria de Diego Hypolito negou um relacionamento oficial entre os dois.

“Não estão juntos oficialmente. Estão apenas se conhecendo e vivendo de maneira leve, livre e feliz. Aproveitaram que os dois viajam muito e que ambos estavam em São Paulo”, informou a equipe ao Portal Léo Dias.

Gil do Vigor fala sobre o flagra e nega namoro

Gil do Vigor comentou em entrevista ao Portal Léo Dias que se surpreendeu com a repercussão do possível romance, mas reforçou que, por enquanto, é só amizade.

“Ele é um menino muito bom, gosto muito dele. Ele é muito fofinho, maravilhoso. Estava até com saudade de conversar com ele. A gente gosta e tem esse negócio de ficar de mãos dadas, abraçadinhos. Mas, por enquanto, é só amizade.”

Histórico amoroso de Diego Hypolito

Vale lembrar que Diego Hypolito não assume um relacionamento desde 2020, quando terminou com o advogado Marcus Duarte, após quase três anos de namoro.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)