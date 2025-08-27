Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Gil do Vigor e Diego Hypolito são flagrados de mãos dadas e reacendem rumores de namoro

Poucas horas antes do flagra, Gil compartilhou nas redes sociais um presente enviado por Diego

Riulen Ropan
fonte

O encontro reacendeu os rumores sobre um possível relacionamento amoroso entre os dois, após meses de flertes e interações públicas nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Gil do Vigor e Diego Hypolito, ambos ex-participantes do Big Brother Brasil (BBB), foram flagrados chegando de mãos dadas ao Teatro Renault, em São Paulo, na noite de terça-feira (26). Eles assistiram à estreia do musical Wicked, que contou com a apresentação de Glória Groove como Madame Morrible, e o momento despertou grande curiosidade entre fãs e seguidores.

O encontro reacendeu os rumores sobre um possível relacionamento amoroso entre os dois, após meses de flertes e interações públicas nas redes sociais. A aproximação entre Gil e Diego começou logo após a saída do ginasta do reality show, durante uma entrevista conduzida por Gil.

Na época, eles revelaram já ter trocado mensagens e tentado marcar um jantar, que não chegou a acontecer. No início de 2025, o assunto voltou à tona, com ambos comentando abertamente sobre o interesse mútuo.

"Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Tinha crush. A gente marcava de se encontrar. Que vergonha, mas estou solteiro, Gil", revelou Diego. "Eu também", respondeu o economista. "A gente trocava mensagem, já combinou de jantar, mas nunca dava certo. Quando ele entrava (no BBB), meu coração até batia mais forte", completou o atleta.

VEJA MAIS

image Nicole Bahls batiza cabritinha com nome de Manu Bahtidão; veja
Filhote recebeu nome em homenagem à cantora; outras cabras também foram nomeadas com nomes de famosos

image Influenciadora apontada como affair de Zé Felipe assume romance com Luan Pereira
Victoria Miranda foi apontada como affair de Zé Felipe após aparecer em uma festa acompanhada do cantor em Goiânia

image Luiza Ambiel detalha sobre filme de sexo com ator de '27 cm'
A ex-musa da banheira do Gugu voltou a causar nas redes sociais ao comentar seu novo conteúdo adulto

Presente e declarações reforçam aproximação

Poucas horas antes do flagra, Gil compartilhou nas redes sociais um presente enviado por Diego: uma medalha do instituto que leva o sobrenome do ex-atleta. Além disso, Diego postou uma foto nos stories do Instagram mostrando proximidade com Gil durante o evento, aumentando ainda mais os rumores.

No entanto, a assessoria de Diego Hypolito negou um relacionamento oficial entre os dois.

“Não estão juntos oficialmente. Estão apenas se conhecendo e vivendo de maneira leve, livre e feliz. Aproveitaram que os dois viajam muito e que ambos estavam em São Paulo”, informou a equipe ao Portal Léo Dias.

Gil do Vigor fala sobre o flagra e nega namoro

Gil do Vigor comentou em entrevista ao Portal Léo Dias que se surpreendeu com a repercussão do possível romance, mas reforçou que, por enquanto, é só amizade.

“Ele é um menino muito bom, gosto muito dele. Ele é muito fofinho, maravilhoso. Estava até com saudade de conversar com ele. A gente gosta e tem esse negócio de ficar de mãos dadas, abraçadinhos. Mas, por enquanto, é só amizade.”

Histórico amoroso de Diego Hypolito

Vale lembrar que Diego Hypolito não assume um relacionamento desde 2020, quando terminou com o advogado Marcus Duarte, após quase três anos de namoro.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

gil do vigor

DIEGO HYPOLITO

romance
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda