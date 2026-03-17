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Frequência mística? Site vende áudio que promete fazer ex voltar correndo

Plataforma oferece 'melodia do amor' paga e diz ajudar a reconquistar relacionamentos

Hannah Franco
fonte

‘Melodia do amor’: site promete atrair ex e evitar separação (Freepik)

Um site disponível na internet tem chamado atenção por prometer ajudar pessoas a reconquistar um relacionamento por meio de uma chamada “melodia do amor”. A proposta afirma que, ao ouvir uma frequência sonora específica por alguns minutos ao dia, seria possível atrair o ex-parceiro ou fortalecer relações em crise.

Segundo a página, basta escutar o áudio por cerca de cinco minutos para ativar o que descreve como um “interruptor de atração amorosa”. O conteúdo é pago, com valor de R$ 37, e inclui garantia de reembolso em até 30 dias. A proposta reúne uma série de promessas relacionadas à vida amorosa, com foco em reconciliação e atração de parceiros.

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Promessas incluem reconciliação e “atração amorosa”

De acordo com o site, a chamada “melodia do amor” pode ser usada em diferentes situações:

  • Trazer um ex-parceiro de volta;
  • Atrair um novo relacionamento;
  • Restabelecer a confiança;
  • Reduzir conflitos e emoções negativas;
  • Fortalecer vínculos afetivos.

A plataforma também afirma que o áudio teria efeito no “campo energético” da pessoa, sendo capaz de influenciar comportamentos e emoções em relacionamentos. Entre as promessas, está a de que, após alguns dias de uso, o ex poderia retomar o contato ou até procurar pessoalmente o usuário.

Especialistas apontam falta de comprovação científica

Apesar das afirmações, não há comprovação científica de que frequências sonoras possam influenciar diretamente a decisão de outra pessoa em um relacionamento. No contexto de terapias holísticas, meditação e práticas ligadas à chamada lei da atração, algumas frequências são associadas ao bem-estar emocional e ao equilíbrio mental. Entre as mais citadas estão:

  • 528 Hz: associada à sensação de relaxamento e à chamada “cura emocional”;
  • 639 Hz: relacionada à harmonia e conexão em relacionamentos;
  • 432 Hz: ligada à ideia de equilíbrio e vibração emocional.

Esses sons costumam ser utilizados em práticas de meditação e relaxamento, com foco na redução da ansiedade e no fortalecimento do estado emocional.

Especialistas destacam que o uso dessas frequências pode contribuir para concentração, relaxamento e organização emocional, mas não há evidências de que sejam capazes de “fazer alguém voltar” ou interferir diretamente nas decisões de outra pessoa.

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