‘Flamengo’ e ‘123456’: veja as senhas mais comuns entre brasileiros

Levantamento da NordPass identificou sequências numéricas, referências ao futebol e à cultura pop entre as combinações encontradas em vazamentos de dados

Brasileiros ainda usam senhas fáceis de descobrir; veja as mais comuns ( Foto: iStock )

A sequência “123456” continua entre as senhas mais utilizadas no mundo e também aparece entre as escolhas comuns dos brasileiros. O levantamento da NordPass aponta que combinações numéricas, nomes de clubes de futebol e referências a jogos e memes estão entre as credenciais identificadas em vazamentos de dados.

No Brasil, a lista das senhas mais frequentes inclui opções como “admin”, “12345678”, “senh123” e “password”. Nomes de times também aparecem entre as escolhas dos usuários, com referências a Flamengo e São Paulo, além de outros clubes.

O ranking mostra que a praticidade ainda influencia a criação de senhas. Combinações curtas, palavras conhecidas e sequências fáceis de memorizar continuam sendo utilizadas, mesmo com os alertas sobre segurança digital.

‘123456’ lidera ranking mundial de senhas

De acordo com a edição de 2026 do levantamento da NordPass, “123456” ocupa novamente a primeira posição entre as senhas mais comuns do mundo. A sequência liderou sete das oito edições anuais do ranking.

O estudo, divulgado em 16 de novembro, analisou credenciais expostas em vazamentos de dados e repositórios da dark web entre setembro de 2025 e setembro de 2026. A pesquisa reuniu informações de 44 países.

Além de “123456”, outras combinações simples aparecem nas primeiras posições. “Admin” ocupa o segundo lugar, enquanto “12345678” está na terceira colocação. A sequência “1234” também figura entre as cinco mais frequentes. Já “password”, palavra em inglês para senha, aparece na sétima posição.

VEJA MAIS

Jogos, filmes e memes também aparecem nas senhas

O levantamento de 2026 identificou ainda combinações inspiradas na cultura pop. Entre os exemplos estão nomes de jogos como Minecraft e Roblox, o meme “skibiditoilet” e referências ao jogador de basquete LeBron James, como na senha “Lebron0319”.

No Brasil, bandas também aparecem entre as inspirações dos usuários. Nomes como “Metallica” e “Slayer007” foram identificados no levantamento, assim como referências a jogos como Minecraft e Temple Run.