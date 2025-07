Filha de Leandro publica foto dos filhos e semelhança com o cantor chama a atenção: 'Nosso tudo'

A médica dermatologista Lyandra Costa, filha do cantor Leandro que fez dupla com Leonardo, chamou a atenção de seus seguidores, na última quarta-feira (16), ao publicar uma foto dos dois filhos em seu perfil do Instagram. Nos comentários da postagem, as pessoas perceberam a semelhança das crianças, José, de três anos, e Isabela, de um mês de vida, com o avô que faleceu há mais de 20 anos.

Na imagem, os dois aparecem lado a lado em cima de uma cama, sendo fotografados pela mãe em um momento fofo. "Nosso tudo", declarou Lyandra na legenda. Alguns usuários comentaram a afinidade física deles com o avô. “Ela está cada dia mais parecida com ele”, disse um. “Isabela... Cópia da mamãe e do vovô Leandro... Que Deus abençoe sua família”, escreveu outra seguidora.

Homenagem à Leandro

Mesmo não tendo vivido muito com Leandro, visto que Lyandra ainda era bebê quando o cantor foi diagnosticado com um câncer raro, a filha quis homenageá-lo colocando o nome original dele em seu filho, sendo José Luiz Costa. As duas crianças são frutos da relação da filha do cantor com o empresário Lucas Santos.

No mês passado, Lyandra celebrou o aniversário de seu filho mais velho. "Hoje esse menino maravilhoso a quem eu tenho a honra de chamar de 'meu filho' completa 3 aninhos de idade. Filho, te amei incondicionalmente desde quando você estava na minha barriga. Juntos passamos por tantas coisas - eu, você e Deus! E isso faz a nossa conexão ser inabalável e inigualável”, escreveu a mãe em uma publicação.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)