Felca diz que gastou um ano na elaboração do vídeo 'Adultização'

Vídeo do influenciador, que expõe casos de sexualização infantil nas redes, ultrapassa 50 milhões de visualizações

Estadão Conteúdo
fonte

Entre os nomes mencionados está o do influenciador Hytalo Santos, preso após a publicação do vídeo de Felca (Reprodução/Redes Sociais)

O influenciador digital Felca compartilhou detalhes sobre o impacto e os desafios da produção do vídeo Adultização, que já ultrapassa 50 milhões de visualizações no YouTube e ganhou repercussão nacional ao denunciar a exposição e sexualização indevida de menores em conteúdos online.

Em entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, nesta terça-feira, 26, Felca contou que dedicou cerca de um ano à pesquisa e elaboração do conteúdo, devido à sensibilidade do tema, que exigiu pausas frequentes durante o trabalho no roteiro. “Eu não conseguia trabalhar por mais de 30 minutos seguidos”, afirmou.

Polícia afirma que suspeito de 21 anos é um "hacker bastante habilidoso"

Entre os casos relatados no vídeo, o influenciador destacou o que considera o mais impactante: uma mãe que, segundo ele, “usava a imagem da filha menor para criar e comercializar conteúdo em plataformas privadas. Era a própria família por trás da sexualização da criança”, relembrou.

Esse episódio é um dos exemplos citados no vídeo, que expõe perfis e práticas suspeitas relacionadas à exposição de menores nas redes sociais.

Entre os nomes mencionados está o do influenciador Hytalo Santos, preso após a publicação do vídeo de Felca sob acusações de tráfico de pessoas e exploração de menores. Questionado sobre a prisão, Felca disse ter recebido a notícia “de forma neutra”.

“É a Justiça fazendo o trabalho dela”, declarou, enfatizando que o maior impacto do vídeo está no debate que provocou. “Famílias assistiram juntas, vítimas buscaram ajuda. Isso, para mim, é o que importa.”

O influenciador revelou ainda estar sofrendo ameaças de morte em razão de seu posicionamento, mas afirmou que continuará abordando temas relevantes. Para reforçar a segurança, ele investiu em proteção particular, incluindo um carro blindado.

