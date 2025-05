Minstro diz que não há risco de contaminação pelo consumo de aves e ovos

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, reforçou nesta segunda-feira, 19, que não há risco de contaminação de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), isto é, gripe aviária, pelo consumo de aves e ovos. A expectativa é que amanhã seja concluída a desinfecção da granja em Montenegro (RS), único caso confirmado em granja comercial no País. Os colaboradores da granja estão isolados e sendo monitorados.

Ele reforçou há pouco que o Brasil pode declarar o fim da emergência zoossanitária da gripe aviária após 28 dias, se não houver notificação de outro caso. "A partir de quarta-feira começa a ser contabilizado 28 dias de conclusão de foco de gripe aviária", disse.

Há também expectativa de que os países possam regionalizar a restrição ao frango brasileiro antes de 28 dias. Ainda não deu tempo de concluir o protocolo de regionalização com a China. Ou seja, focalizar a restrição apenas para a área onde foi identificado o caso.

O secretário Adjunto de Comércio e Relações Internacionais, Marcel Moreira, disse que foram recebidas manifestações de 11 países sobre restrições ao frango brasileiro. México, Coreia do Sul, Chile, Canadá, Uruguai, Malásia e Argentina suspenderam as compras de todo Brasil. Cuba e Bahrein suspenderam compras de frango do RS, Japão suspendeu de Montenegro.

Já Cingapura comunicou a suspensão de compras de frango do raio de 10km do local onde ocorreu a notificação. O Brasil parou ainda de certificar exportações de frango brasileiro para China e União Europeia