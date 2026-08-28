Fabiana Justus causa polêmica após proibir crianças em festa e responde críticas

Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, gerou repercussão nas redes sociais após revelar que crianças não foram convidadas para a festa de casamento dela com o empresário Bruno Levi D’Ancona.

A influenciadora foi questionada por um seguidor sobre como informar aos convidados que crianças não poderiam participar de uma festa. Segundo Fabiana, a orientação foi deixada clara no próprio convite, que indicava que a celebração seria exclusiva para adultos.

Motivo

Outro internauta quis saber o motivo da decisão. Fabiana explicou que a escolha ocorreu principalmente por uma questão de espaço. “Porque a festa teria que ter o dobro do tamanho se todos levassem os filhos”, afirmou.

Ela também contou que a restrição ajudou na organização da celebração e permitiu que os convidados aproveitassem o evento de outra maneira.

“Não conseguiríamos acomodar quase todos no hotel (como fizemos), enfim… nossos amigos nos agradeceram porque tiveram esse momentinho de casal também”, completou.

VEJA MAIS



Rebate de críticas nas redes sociais

Após comentar a decisão, Fabiana Justus passou a receber críticas de internautas. Alguns seguidores classificaram a escolha como “deselegante” e questionaram o fato de crianças da família terem participado da festa, apesar da restrição aos demais convidados. Fabiana reagiu aos comentários e demonstrou surpresa com a repercussão.

“É sério que as pessoas estão questionando porque deixei meus filhos, sobrinhos e irmã irem já que eram só adultos na festa? Recebi várias mensagens dessas… Acho muito louco que os convidados que vieram não acharam ruim, mas pessoas que não foram convidadas estão ofendidas”, rebateu.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)