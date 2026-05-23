Explosão no Jaguaré: Sabesp e Comgás firmam acordo após protesto de moradores
Ameaçados de ficarem ao relento, cerca de 60 moradores fizeram um protesto na Avenida Presidente Altino
Depois de um protesto realizado na noite de sexta-feira, 22, moradores do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, desalojados pela explosão em uma obra da Sabesp, conseguiram um acordo para continuar em hotéis e receber auxílio-aluguel até que seja dada solução de moradia definitiva para as famílias. Na sexta, eles tinham sido notificados para deixar os hotéis, já que a permanência não tinha sido renovada. A Sabesp e a Comgás assumiram o atendimento às famílias atingidas, com divisão de responsabilidades.
Ameaçados de ficarem ao relento, cerca de 60 moradores fizeram um protesto na Avenida Presidente Altino e atearam fogo em objetos. A via chegou a ser interditada, sendo liberada só ao final do protesto. Eles alegavam que foram avisados para deixar os hotéis porque o contrato firmado com as concessionárias responsáveis pelo atendimento emergencial não tinha sido prorrogado. Eles também cobraram definições sobre auxílio aluguel e moradia definitiva, com eventual reassentamento.
A reunião, realizada após o encerramento do protesto, teve a presença de representantes da Sabesp e da Comgás, da Gerência de Apoio do Governo de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e da Defensoria Pública do Estado (Defen-SP), além de organizações sociais.
Ficou acertado que as diárias de hotel seriam liberadas de forma imediata e seria definido neste sábado, 23, um aluguel temporário para cada família, em valor que será revisto a cada seis meses.
A Defensoria pediu que as concessionárias estabeleçam com urgência uma previsão para as indenizações, além de um pagamento provisório, sem prejuízo das demais indenizações que venham a ser estabelecidas.
Em nota, neste sábado, 23, a Sabesp disse que, desde o início do caso, a Comgás assumiu a responsabilidade pela hospedagem emergencial e acomodação temporária das famílias desalojadas. Já à Sabesp coube atuar nas ações de assistência social, pagamento do auxílio emergencial e recuperação dos imóveis atingidos na comunidade.
"Ontem, diante do descontentamento apresentado pelos moradores, a Sabesp se prontificou a se reunir com os moradores para solucionar todas as questões que estão sendo apresentadas, independentemente das responsabilidades inicialmente assumidas. A Sabesp reitera que não medirá esforços para resolver a situação e garantir condições dignas a todas as famílias atingidas", afirma.
Ainda segundo a companhia, até este sábado, 23, 798 famílias receberam auxílio emergencial de R$ 5 mil. Ao todo, 300 imóveis foram vistoriados, com ações de limpeza, reparos emergenciais e reformas definitivas já executadas em parte das residências impactadas. "A Companhia reforça sua solidariedade às famílias atingidas e segue atuando para garantir assistência e recuperação das áreas afetadas", diz.
A reportagem entrou em contato com a Comgás. Até a publicação deste texto, ainda aguardava retorno. Este espaço segue aberto.
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