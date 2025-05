Ex dupla de Buchecha, Claudinho tem carta psicografada e revela alguns detalhes do plano espiritual

Claudinho, da dupla Buchecha, morreu num acidente de carro em 2002. Recentemente, ele teve uma carta supostamente psicografada por um médium e revelou alguns detalhes da sua experiência no plano espiritual. A comunicação do artista era direcionada a uma amiga dele.

O cantor tinha 26 anos quando faleceu. Após mais de 20 anos da sua partida, o canal do YouTube "O Espiritualista" divulgou uma mensagem atribuída a ele.

VEJA MAIS

O que diz a carta psicografa de Claudinho?

Na carta, ele inicia: "Gabi, minha amiga, quanto tempo! Não pense que só vocês sentem saudades. Nós aqui, neste outro plano, também sentimos". Por conta disso ele chega a cita uma frase de Chico Xavier: "Saudade é uma dor que fere nos dois mundos". "Tenho novidades que gostaria de compartilhar com você", completa.

Ao que parece ser o primeiro contato de Claudinho com a amiga, ele afirma que o plano espiritual é diferente do que ouvia falar na Terra. "Dizem que somos salvos pelo coração que temos e pelo amor que sentimos pelas outras pessoas na Terra. Seu Luiz, que é meu mentor, disse que foi isso que não me deixou ir para o umbral. Quando estava aí na Terra, levamos alegria a um povo muito sofrido", revelou ele.

Outra revelação importante foi em relação ao choque de realidade que muitas pessoas levam ao chegar no local: "Somos criados com uma visão de céu e inferno e quem não tem muito conhecimento de outras visões, acaba ficando chocado quando vem para essas bandas de cá". "Fora da caridade não existe salvação", disse, reforçando um dos dogmas compartilhados por diversas religiões.

A vida no plano espiritual

Além disso, ele contou como foi o seu pós-morte: "Logo que cheguei aqui, fui surpreendido por uma palestra. Confesso que não esperava que houvesse eventos desse tipo no plano espiritual. Mas ali, naquela sala, pude sentir uma energia incrível". "As palavras do palestrante ecoavam em minha mente como se fossem sussurradas por anjos. Eram ensinamentos profundos e transformadores que jamais havia escutado na Terra", disse o artista.

Ainda com consciência sobre a sua vida passada, ele revela: "Nossa visão do mundo é limitada quando estamos encarnados, mas aqui temos acesso a uma compreensão muito mais ampla".

Claudinho chegou a revelar que vai reencarnar, mas ainda não sabe quando, já que o tempo não depende dele, como afirma na mensagem.

No final, ele conta que está ajudando um senhor que está no umbral. "Eu fui agraciado com um trabalho muito gratificante. Sinto que devo continuar até que 'Seu Olavo' possa ser resgatado. A situação dele me tocou profundamente", finalizou.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)