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Ex-BBBs concorrem nas eleições 2026; veja qual tem mais dinheiro declarado!

As informações sobre candidaturas e declarações de bens são disponibilizadas pela Justiça Eleitoral no sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais

Gabrielle Borges
fonte

A lista reúne ex-participantes do reality show que são candidatos neste ano e apresenta os valores de patrimônios (Divulgação)

Entre os nomes que disputam as eleições de 2026 estão candidatos que ficaram conhecidos do público antes de ingressarem na política. É o caso de participantes do Big Brother Brasil (BBB), que agora concorrem a diferentes cargos eletivos em vários estados.

A lista reúne ex-participantes do reality show que são candidatos neste ano e apresenta os valores de patrimônio declarados por eles à Justiça Eleitoral. Veja a seguir.

Patrimônio declarado pelos ex-BBBs candidatos

Confira os valores informados no registro de candidatura:

  • Vivian Amorim (UNIÃO-AM) — candidata a deputada estadual: R$ 3.442.024,56
  • Adrilles Jorge (UNIÃO-SP) — candidato a deputado federal: R$ 542.495,69
  • Gyselle Soares, conhecida como Gyselle Cajuína (PP-PI) — candidata a deputada federal: R$ 460.700
  • Jean Wyllys (PT-SP) — candidato a deputado federal: R$ 250 mil
  • Matteus Amaral (PP-RS) — candidato a deputado federal: R$ 73.702,74
  • Lucas Penteado (PT-SP) — candidato a deputado federal: R$ 1.200
  • Letícia Santiago (PL-MG) — candidata a deputada federal: R$ 0

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Como funciona a declaração de bens dos candidatos?

A declaração de bens é uma das informações exigidas pela Justiça Eleitoral no processo de registro de candidatura. Os próprios candidatos informam os bens que possuem e os respectivos valores à Justiça Eleitoral.

Os valores declarados não representam necessariamente o preço de mercado dos patrimônios. No registro da candidatura, os candidatos informam os valores de aquisição dos bens conforme os dados declarados à Receita Federal, sem a necessidade de atualizar os valores para o preço de mercado.

A divulgação dessas informações tem como objetivo ampliar a transparência nas eleições. Os dados permitem que eleitores, órgãos de controle e demais interessados acompanhem a situação patrimonial dos candidatos e eventuais mudanças ao longo da vida política.

As informações sobre candidaturas e declarações de bens são disponibilizadas pela Justiça Eleitoral no sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

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