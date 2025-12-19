Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Estado de SP soma 8 mortes causadas pelas chuvas no mês de dezembro

A lista aumentou nesta sexta-feira, 19

Estadão Conteúdo
fonte

Houve registro de temporais em pontos espalhados por praticamente todas as regiões da cidade (Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Estado de São Paulo soma oito mortes causadas pelas chuvas desde o início de dezembro. A lista aumentou nesta sexta-feira, 19, depois que o corpo do entregador de 58 anos, que estava desaparecido desde a última terça, 16, após uma enxurrada, foi localizado no Rio Tietê, na altura do bairro Tatuapé, em Guarulhos.

O Corpo de Bombeiros não informou a identidade da vítima, mas confirmou se tratar do entregador que estava desaparecido há três dias após uma tempestade atingir a cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Entre as mortes registradas no Estado em decorrência das chuvas, uma foi registrada na capital, uma em Guarulhos, duas em Ilhabela e outras três em cidades do interior paulista. Todas aconteceram em um espaço de uma semana, entre os dias 13 e 19 de dezembro. Veja a lista abaixo:

- Um homem morreu no dia 12 em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão; - Uma mulher morreu no dia 12 após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo; - Uma mulher morreu no dia 12 em uma queda de árvore, em Guarulhos; - Um homem morreu no dia 13 em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba; - Um homem morreu no dia 14 após ser arrastado por um rio, em Bauru; - Um homem morreu no dia 16 após queda de muro, em Ilhabela; - Um homem morreu no dia 16 após ser arrastado por correnteza, em Ilhabela.

Desde o início de dezembro, a Defesa Civil coloca em prática a Operação Chuvas no Estado, que busca orientar a população sobre os cuidados com os fenômenos climáticos e ajudar, quando necessário, os mais impactados.

Corpo encontrado no Tietê

O homem estava em um veículo que foi arrastado pela enxurrada até o Córrego Taboão, no bairro Jardim Santa Emília. Desde então, os Bombeiros atuavam para encontrá-lo. A vítima foi levada para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi feito o reconhecimento por parte dos familiares.

"A Defesa Civil informa que, infelizmente, foi confirmado o oitavo óbito no período da Operação SP Sempre Alerta-Chuvas. O Corpo de Bombeiros confirmou ter localizado o corpo do homem que estava desaparecido após fortes chuvas na cidade de Guarulhos na última terça-feira (16)", informou a Defesa Civil.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que o caso está sendo registrado no 30º Distrito Policial (Tatuapé).

.
