Está endividado? Veja orações para Santa Edwiges, protetora dos pobres e endividados

Celebrada em 16 de outubro, Santa Edwiges é reconhecida pelos católicos como a padroeira dos pobres e dos endividados. Nascida em 1174, na Polônia, ela viveu uma vida de caridade, ajudando famílias em situação de vulnerabilidade e dedicando sua fortuna à assistência dos necessitados.

Por sua história de fé e generosidade, tornou-se uma das santas mais invocadas por quem enfrenta dificuldades financeiras ou busca equilíbrio material e espiritual. Quem passa por momentos de aperto financeiro ou deseja agradecer por uma graça recebida pode recorrer à santa por meio de orações simples, feitas com fé e sinceridade. Veja abaixo uma das preces mais conhecidas:

“Santa Edwiges, protetora dos endividados e necessitados, socorrei-me nesta hora de aflição. Intercedei junto a Deus para que eu encontre meios honestos de pagar minhas dívidas e viver com dignidade. Ajudai-me a ter sabedoria para administrar meus bens e generosidade para partilhar com quem mais precisa. Amém.”

Outra forma de devoção é o terço de Santa Edwiges, rezado por quem busca libertar-se de dívidas ou superar preocupações com o sustento familiar. A recomendação é unir a oração à prática da fé e à confiança de que mudanças são possíveis com perseverança e equilíbrio.

Fé e esperança em tempos difíceis

Assim como Santa Edwiges dedicou a vida a aliviar o sofrimento dos pobres, seus devotos acreditam que ela pode interceder junto a Deus por aqueles que lutam para superar dívidas, desemprego ou carência material. A data de sua celebração, em 16 de outubro, é um convite à esperança, à fé e à solidariedade.

Veja mais três orações:

Oração a Santa Edwiges

Ó Santa Edwiges, vós que na Terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, no Céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes, suplicante te peço que sejais a minha advogada, para que eu obtenha de Deus o auxílio que urgentemente preciso: (fazer o pedido). Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edwiges, rogai por nós. Amém.

Rezar um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e Glória ao Pai.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Vós que tudo regulais em justiça e misericórdia, aceitai a prece que humildemente Vos dirijo por intermédio de Santa Edwiges, vossa serva, que tanto Vos amou na Terra e que usufrui da graça de contemplar Vossa divina face.

Santa Edwiges, exemplo de fé cristã, espelho do amor divino, vinde em nosso auxílio. Santa Edwiges, fiel discípula de Cristo, humilde serva do Senhor, modelo de amor à cruz, vinde em nosso auxílio.

Santa Edwiges, bondosa mãe dos pobres, auxílio dos doentes, refúgio dos oprimidos, vinde em nosso auxílio. Santa Edwiges, modelo das mães cristãs, glória da Santa Igreja, vinde em nosso auxílio.

Santa Edwiges, por amor a Jesus, Maria e José, fazei vossas minhas aflições. Apressai-vos em socorrer-me. Amém!

Contra a aflição causada pelas dívidas

Santa Edwiges, socorrei-nos em nossas necessidades. Por amor a Jesus Crucificado, fazei vossas, minhas aflições e minhas angústias, apressai-vos em socorrer-me. Santa Edwiges, por vossa santa vida, por vossa santa morte, fazei vossas, minhas aflições e minhas angústias, apressai-vos em socorrer-me. Amém!