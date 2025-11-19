Enem 2025: gabarito oficial com as três questões anuladas será divulgado nesta quarta

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulga às 10h desta quarta-feira, 19, os gabaritos e cadernos de questão do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A divulgação estava prevista para quinta, 20, mas foi antecipada pelo Instituto por conta da polêmica envolvendo questões "similares" que foram veiculadas em uma live nas redes sociais nos dias anteriores ao exame.

Candidatos que fizeram o Enem passaram a denunciar uma suspeita de vazamento da prova porque o professor Edcley S. Teixeira, do Ceará, teria "previsto" questões feitas no último domingo, 16.

O Inep acionou a Polícia Federal para investigar a conduta e autoria da live nas redes sociais que divulgou questões parecidas com as do Enem. O instituto solicitou ainda a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que as questões foram anuladas para "garantir lisura e isonomia da prova". Segundo o ministro, ele acionou a equipe técnica do Inep após o "ruído nas redes sociais". O instituto então decidiu cancelar as questões.

A divulgação do resultado oficial do Enem deste ano continua prevista para janeiro de 2026.