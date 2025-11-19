Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Enem 2025: gabarito oficial com as três questões anuladas será divulgado nesta quarta

Um professor do Ceará teria "previsto" questões feitas no último domingo, 16.

Estadão Conteúdo
fonte

Prova do Enem (ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/AE)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulga às 10h desta quarta-feira, 19, os gabaritos e cadernos de questão do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A divulgação estava prevista para quinta, 20, mas foi antecipada pelo Instituto por conta da polêmica envolvendo questões "similares" que foram veiculadas em uma live nas redes sociais nos dias anteriores ao exame.

Candidatos que fizeram o Enem passaram a denunciar uma suspeita de vazamento da prova porque o professor Edcley S. Teixeira, do Ceará, teria "previsto" questões feitas no último domingo, 16.

VEJA MAIS

image Enem 2025 na Grande Belém tem locais de prova divulgados; saiba como consultar
Cartão de confirmação informa endereço, datas e horários para candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba

image Ministro afirma que anulação de questões do Enem visa a 'garantir lisura e isonomia' da prova
Candidatos que fizeram o Enem passaram a denunciar uma suspeita de vazamento da prova

O Inep acionou a Polícia Federal para investigar a conduta e autoria da live nas redes sociais que divulgou questões parecidas com as do Enem. O instituto solicitou ainda a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que as questões foram anuladas para "garantir lisura e isonomia da prova". Segundo o ministro, ele acionou a equipe técnica do Inep após o "ruído nas redes sociais". O instituto então decidiu cancelar as questões.

A divulgação do resultado oficial do Enem deste ano continua prevista para janeiro de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ENEM 2026/GABARITO OFICIAL/QUESTÕES ANULADAS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda