Em quais cidades é proibido passear com cães? Conheça a primeira cidade com a proibição

A preocupação com a ordem pública e a segurança são os principais motivadores da amplicação da regra

Rafael Lédo
fonte

A preocupação com a ordem pública e a segurança são os principais motivadores da amplicação da proibição (Foto / Freepik)

As autoridades públicas do Irã ampliaram as restrições para passeios com cães. Agora, são 18 cidades em que a proibição já está valendo. Elas alegam que o foco é a segurança e ordem pública que os animais podem cabar desencadeando. A primeira regulamentação aconteceu em 2010.

A administração do Irã é baseada em preceitos religiosos, sendo um governo teocrático. Por conta disso, a posse de cães tem sido objeto de debates e tensões no país. O clima ficou ainda mais delicado com as novas restrições que proíbem passear com cachorros em diversas cidades.

Depois da Revolução Islâmica, realizada em 1979, a administração do país entendem os cães como um legado ocidental. Por conta disso, eles seriam indesejados no país e classificados como imputos pelos líderes religiosos. Do outro lado,  jovens iranianos estão na resistência e acabam adotando os animais para se contraporem às regras das autoridades.

Isfahan e Kerman são exemplos de cidades que adotaram recentemente a proibição de passeios com cães. Na capital do país, Teerã, a restrição é válida desde 2019.

No caso de Ilam, a norma vai além. Os animais são proibidos de serem transportados em veículos. A regulamentação passou a valer desde o último dia 8 de junho na cidade.

O que acontece se violar a regra?

O Irã não tem uma lei com abrangência nacional para proibir a posse de cães. Assim, os promotores regionais costumam emitir restrições, as quais são aplicadas pela polícia. É possível que os donos sejam detidos e os animais sejam confiscados.

Estas medidas são criticadas por parte da população, que acredita que a polícia deveria se preocupar com a segurança pública e não com os donos de cães. Alguns jovens entendem que esta é uma tentativa de limitar as libedades inidividuais.

Há apenas dois casos em que a posse de cães é liberada pelo aiatolá Ali Khamenei:

  • Pastoreio;
  • Segurança.

Em 2010, o Ministério da Cultura e Orientação Islâmica proibiu anúncios de animais de estimação. Depois, em 2014, houve a tentativa de implementar multas e punições físicas para os donos de cães, mas sem sucesso. Já em 2019, houve a primeira proibição de passeios com cães em Teerã, capital do Irã.

No Brasil, algumas cidades e estados proibem a livre circulação de cães de algumas raças em vias públicas. Eles devem utilizar acessórios para não comprometer a segurança e a ordem pública.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)

