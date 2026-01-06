Dois vencedores da Mega da Virada ainda não retiraram prêmios que somam quase R$ 200 milhões

Dois vencedores da Mega da Virada 2025 ainda não procuraram a Caixa Econômica Federal para retirar os prêmios que somam quase R$ 200 milhões. Uma aposta simples realizada em João Pessoa, na Paraíba, ganhou R$ 181.892.881,09. O bilhete custou R$ 6,00 e foi o único com a compra mínima (de seis números) a ganhar o sorteio.

Já o vencedor (que também pode ser um grupo) de uma das 18 cotas do bolão registrado em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, também não procurou a Caixa para receber a premiação de R$ 10 milhões.

O prazo para receber os prêmios termina no dia 1º de abril de 2026. Após o período, os valores são enviados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudando do Ensino Superior (FIES).

VEJA MAIS

Os outros três ganhadores das cidades de Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) já receberam os prêmios de mais de R$ 181 milhões. Já em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, todos os 10 apostadores também retiraram a premiação de cerca de R$ 18 milhões para cada.

O concurso entrou para a história pelo maior valor da premiação: R$ 1.091.357.286,52. A Caixa contabilizou 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas de todo o país.

Previsto para ocorrer às 22h de 31 de dezembro, o sorteio da Mega da Virada 2025 foi realizado somente às 11h desta quinta-feira, 1º. A Caixa informou que esse foi o primeiro atraso na história do sorteio.

Os números sorteados pela Caixa nesta quinta-feira, 1º, foram: 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.