Dois terços dos municípios de SP atingem metas de alfabetização

O governo do Estado de São Paulo entregou nesta terça-feira, 17, o prêmio Excelência Educacional a 411 municípios paulistas pelo cumprimento das metas de alfabetização em 2025. O reconhecimento foi dado a cerca de dois terços (63%) das cidades do Estado, que participam do programa Alfabetiza Juntos SP, lançado em 2024 pela administração de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para apoiar governos municipais na alfabetização de crianças até os sete anos.

O Estado de São Paulo tem 645 municípios.

O cálculo para cumprimento das metas de alfabetização é feito a partir do Índice de Excelência Educacional (IEE), tabulado com as médias de proficiência em língua portuguesa e matemática do 2º e 5º anos do ensino fundamental no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) e de fluxo escolar (as taxas de aprovação, reprovação e evasão).

"Você não chega ao topo de uma escada sem subir o primeiro degrau. E o primeiro degrau está aqui. Se investirmos na fluência leitora e na alfabetização na idade certa, essa base vai facilitar os desafios que temos hoje, como o combate à defasagem e à evasão escolar", disse Tarcísio de Freitas.

A meta do programa é ter 90% de crianças leitoras até o final da atual gestão, em dezembro. Os resultados mais recentes apontam que cerca de 77% dos alunos de unidades municipais e estaduais encerraram o ano letivo de 2025 sabendo ler e escrever no Estado.

As escolas que alcançaram as metas recebem R$ 100 por estudante matriculado. Neste ano, o governo de São Paulo destinou R$ 32,5 milhões.

"Se a gente cuidar das crianças agora, aos 6, 7 anos de idade, está garantindo 10 anos de educação de sucesso. É o peso de todo o futuro escolar", declarou o secretário estadual de educação, Renato Feder.

O secretário anunciou que a pasta passará a fornecer também material didático para alunos do penúltimo e último ano da educação infantil, em todas as creches municipais do Estado. Segundo ele, o material está sendo finalizado e estará disponível a partir do ano que vem.

O que faz o Alfabetiza Juntos SP

A iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) dá suporte às redes de ensino municipais, principais responsáveis pelo ciclo de alfabetização, com formação de professores, envio de material didático aos municípios, tecnologia e aplicação da Avaliação da Fluência Leitora, para aferir o avanço dos alunos.