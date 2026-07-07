Dia Mundial do Chocolate: veja 7 dicas para identificar um chocolate de qualidade antes de comprar

Celebrado nesta segunda-feira (7), o Dia Mundial do Chocolate é uma boa oportunidade para apreciar o doce preferido de milhões de pessoas. Mas, diante da variedade de produtos disponíveis nas prateleiras, nem tudo o que parece chocolate realmente é. Ler o rótulo e conhecer alguns detalhes da produção pode fazer toda a diferença na hora da compra.

🍫 Nos últimos anos, o aumento no preço do cacau levou parte da indústria a reformular receitas. Além disso, a legislação brasileira determina que apenas produtos com pelo menos 35% de sólidos de cacau podem ser chamados de chocolate. Quando esse requisito não é cumprido, a embalagem deve informar expressões como "sabor chocolate".

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Como identificar um chocolate de qualidade?

1. Confira a lista de ingredientes

Os melhores chocolates costumam ter poucos ingredientes, como massa de cacau, manteiga de cacau e açúcar. Quanto menor a lista e mais naturais forem os componentes, melhor.

Também vale observar a ordem dos ingredientes: o cacau deve aparecer antes do açúcar.

2. Observe a porcentagem de cacau

De forma geral, chocolates com 60% ou mais de cacau apresentam sabor mais intenso e menor quantidade de açúcar. Além disso, concentram mais compostos antioxidantes naturalmente presentes no cacau.

3. Evite gordura vegetal

Um dos principais sinais de qualidade é a presença de manteiga de cacau como fonte de gordura. Produtos que utilizam gordura vegetal hidrogenada ou substitutos costumam oferecer uma experiência inferior em sabor e textura.

4. Repare na aparência e na textura

Um chocolate de boa qualidade possui superfície lisa e brilhante, quebra com facilidade produzindo um estalo característico ("snap") e derrete de forma uniforme na boca.

5. Sinta o aroma

O cheiro também ajuda a identificar um bom produto. Chocolates feitos com cacau de qualidade apresentam aroma intenso e natural, sem excesso de aromatizantes artificiais.

6. Procure chocolates artesanais

Cada vez mais populares, os chocolates produzidos no modelo bean to bar ("do grão à barra") são fabricados pelo mesmo produtor desde a seleção das amêndoas até a barra final, garantindo maior controle de qualidade e rastreabilidade.

7. Verifique a origem do cacau

Assim como acontece com o vinho, o local onde o cacau é cultivado influencia diretamente no sabor. No Brasil, por exemplo, cacaus da Amazônia costumam apresentar notas mais frutadas e florais, enquanto os da Bahia são conhecidos por sabores mais intensos e amendoados.

Leia o rótulo antes de comprar

Especialistas recomendam que o consumidor vá além da embalagem chamativa e analise as informações do produto. Chocolates de qualidade normalmente possuem uma composição simples, maior concentração de cacau e transparência sobre a origem da matéria-prima.

Na prática, a dica mais importante continua sendo uma das mais simples: antes de colocar a barra no carrinho, leia atentamente o rótulo. Isso ajuda a diferenciar um chocolate verdadeiro de produtos que apenas imitam seu sabor.