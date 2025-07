Dia do Rock: conheça 7 rocks que ganharam versões em brega marcante do Pará

O Dia do Rock está chegando e a data de comemoração para os amantes desse gênero musical acontece no próximo domingo (13/07). Muitas músicas que se consagraram como hits do rock de décadas anteriores e até das recentes ganharam uma nova roupagem em ritmos consagrados e amados pelos paraenses, como o brega e o melody, que agitam as noites de "rock doido" e festas paraenses.

Afinal, quem nunca cantou alto o brega em uma festa sem conhecer a versão original? Pensando nisso e na celebração do Dia Mundial do Rock, OLiberal.com separou 7 músicas de rock e de artistas do gênero e que ganharam uma versão com toque paraense para você celebrar a data.

1. Leave Out All The Rest

Um dos sucessos de uma das bandas de rock mais queridas dos anos 2000, o Linkin Park, ganhou a sua versão paraense e que é um dos clássicos das marcantes. "A Distância", é uma música da banda Os Brothers e é um hino de sofrência.

Linkin Park - Leave Out All The Rest

Os Brothers - A Distância

2- Astronaut

Outro sucesso de uma das bandas mais ouvidas dos anos 2000 e 2010, a música Astronaut do Simple Plan virou "Tsunami" da Banda 007, uma das marcantes mais famosas do Pará e dos estão apaixonados por alguém.

Simple Plan- Astronaut

Banda 007 - Tsunami

3- The Reason

Outro clássico dos anos 2000 é a música The Reason, da banda de rock alternativo Hoobastank. O hit de rock é uma música triste sobre perdas virou o brega "Sem Destino" da banda MSynck e também fala sobre términos, mas com uma batida paraense de melody.

Hoobastank- The Reason

MSynck - Sem Destino

4. Save a Prayer

Clássica dos anos 1980 da banda de New Wave, Duran Duran "Save a Prayer" virou outro clássico em terras paraenses quando se tornou "Oração" do Tonny Brasil. Hit marcante e que sempre toca em todos os lugares com a mesma questão "Onde está o meu amor?".

Duran Duran -Save a Prayer

Tonny Brasil- Oração

5. Forever Young

Até mesmo o sucesso da banda alemã Alphaville ganhou uma versão paraense muito conhecida pelo trecho "Nós somos um eterno amor" na voz marcante do cantor Dilson Monteiro. "Eterno Amor" é uma música certeira em bailes da saudade e para os amantes de brega dançarem.

Alphaville - Forever Young

Dilson Monteiro - Eterno amor

6. Perfect

Mais uma do Simple Plan que virou uma marcante. A canção Perfect, hit clássico dos emos dos anos 2000, virou "Um Drink No Bar", da Banda Conexão

Simple Plan - Perfect

Banda Conexão - Um Drink No Bar

7- No More Lonely Nights

Nem mesmo o eterno The Beatles escapou. Apesar de não ser uma música de rock, No More Lonely Nights, de Paul Mccartney, virou o melody "Eu sou GDK", da Banda Richter. Clássica do rock doido paraense.

Paul Mccartney - No More Lonely Nights

Banda Richter - EU SOU GDK

Gabrielle Borges,estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com