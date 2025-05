Dia do Coquetel: restaurante ensina a fazer drink com cachaça de jambu

No próximo domingo (18/05), é celebrado o Dia do Coquetel. Por isso, um restaurante de Belém resolveu ensinar a fazer um dos seus drinks mais vendidos: a Jamburinha. O drink é feito a partir de um ingrediente tipicamente amazônico: o jambu.

De acordo com Mateus Ribeiro, gerente do estabelecimento, o diferencial dessa bebida é a substituição da cachaça prata pela Jambucana, uma cachaça de jambu de produção própria do grupo Engenho. “Os sabores amazônicos estão presentes no nosso cardápio de várias formas. A Jambucana é um sucesso de vendas e a partir dela criamos a Jamburinha, um drink que agrada diversos públicos”, comenta.

Mateus também destaca que o drink é um dos preferidos dos turistas, inclusive os internacionais que vão com cada vez mais frequência ao restaurante Engenho. “Por conta dos grandes eventos, o fluxo de turistas intensificou na cidade e também sentimos isso no dia a dia do restaurante. A maioria dos clientes que vêm de fora buscam as comidas e bebidas regionais e a Jamburinha chama a atenção deles”, afirma.

Aprenda o drink de jambu - Jamburinha

50 ml Jambucana

40 ml limão

Porcionamento de jambu

Modo de preparo:

Misture os ingredientes com a Jambucana, de preferência gelada, coloque na coqueteleira, mexa bem e sirva.