Dia da Cachaça: veja 5 receitas de drinks diferentes para comemorar em casa
Celebrado neste sábado (13/9), o Dia da Cachaça é oportunidade para explorar novos sabores com a bebida tipicamente brasileira
Neste sábado (13/9), é celebrado o Dia da Cachaça, bebida símbolo da cultura e da gastronomia brasileira. Produzida exclusivamente no Brasil a partir da fermentação e destilação do caldo da cana-de-açúcar, a cachaça tem teor alcoólico entre 38% e 48% e pode ser apreciada pura ou em drinks criativos — além da tradicional caipirinha.
🍹 Para quem deseja aproveitar a data e inovar nos sabores, reunimos 5 receitas de drinks com cachaça que podem surpreender seus convidados ou tornar a comemoração mais especial. Confira a seguir os ingredientes e modo de preparo das bebidas:
1. Nega Rosa: cachaça com gengibre e melancia
O drink Nega Rosa traz uma combinação refrescante de cachaça, gengibre, melancia e capim-santo. O toque especial está no xarope de gengibre, que pode ser feito em casa ou substituído por uma bebida já pronta com esse sabor.
Ingredientes:
- 50 ml de suco de melancia
- 50 ml de cachaça
- 50 ml de chá concentrado de capim-santo
- 40 ml de xarope de gengibre (ou Tropicália Ginger)
- 15 ml de xarope de açúcar (ou 1,5 colheres de sobremesa)
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes na coqueteleira com gelo e coe. Sirva em copo longo com ramos de capim-santo para decorar.
2. Cachaça com limão e rapadura
Essa versão alternativa da caipirinha substitui o açúcar pela rapadura, resultando em um sabor mais rústico e intenso.
Ingredientes:
- 10 ml de suco de limão-siciliano
- 1/2 limão-taiti cortado em cubos
- Rapadura ralada a gosto
- Gelo
Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes em um copo com gelo, mexa bem e sirva imediatamente.
3. Cachaça com chá ou xarope de hibisco
Com sabor marcante e propriedades medicinais, o hibisco dá um toque especial ao drink com cachaça.
Ingredientes:
- 25 ml de chá ou xarope concentrado de hibisco
- 1/2 limão-siciliano cortado em pedaços
- 50 ml de cachaça
- Gelo
Modo de preparo:
Em um copo longo, adicione os pedaços de limão-siciliano e macere levemente. Em seguida, acrescente o chá ou xarope de hibisco e adicione a cachaça. Misture bem e complete com gelo.
💡 Dica: Você pode congelar o chá de hibisco adoçado em formas de gelo e adicionar os cubos à bebida para um visual diferenciado.
4. Bombeirinho: cachaça com groselha
Clássico dos bares, o bombeirinho é um drink simples, adocicado e com sabor nostálgico, ideal para quem gosta de bebidas mais suaves.
Ingredientes:
- 40 ml de cachaça
- 5 ml de suco de limão
- Groselha a gosto
- Gelo
Modo de preparo:
Misture todos os ingredientes com gelo. Não é necessário adicionar açúcar, pois a groselha já adoça o suficiente.
5. Batida de paçoca
Ideal para os fãs de sobremesa alcoólica, a batida de paçoca é uma opção deliciosa e cremosa para encerrar a comemoração com chave de ouro.
Ingredientes:
- 1 lata de leite condensado
- 200 ml de cachaça
- 150 g de paçoca ou amendoim torrado sem pele moído
- Gelo a gosto
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Sirva bem gelado.
