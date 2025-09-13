Capa Jornal Amazônia
Dia da Cachaça: veja 5 receitas de drinks diferentes para comemorar em casa

Celebrado neste sábado (13/9), o Dia da Cachaça é oportunidade para explorar novos sabores com a bebida tipicamente brasileira

Hannah Franco
fonte

Cachaça além da caipirinha: conheça 5 drinks criativos para o Dia da Cachaça. (Freepik)

Neste sábado (13/9), é celebrado o Dia da Cachaça, bebida símbolo da cultura e da gastronomia brasileira. Produzida exclusivamente no Brasil a partir da fermentação e destilação do caldo da cana-de-açúcar, a cachaça tem teor alcoólico entre 38% e 48% e pode ser apreciada pura ou em drinks criativos — além da tradicional caipirinha.

🍹 Para quem deseja aproveitar a data e inovar nos sabores, reunimos 5 receitas de drinks com cachaça que podem surpreender seus convidados ou tornar a comemoração mais especial. Confira a seguir os ingredientes e modo de preparo das bebidas:

1. Nega Rosa: cachaça com gengibre e melancia

O drink Nega Rosa traz uma combinação refrescante de cachaça, gengibre, melancia e capim-santo. O toque especial está no xarope de gengibre, que pode ser feito em casa ou substituído por uma bebida já pronta com esse sabor.

Ingredientes:

  • 50 ml de suco de melancia
  • 50 ml de cachaça
  • 50 ml de chá concentrado de capim-santo
  • 40 ml de xarope de gengibre (ou Tropicália Ginger)
  • 15 ml de xarope de açúcar (ou 1,5 colheres de sobremesa)

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes na coqueteleira com gelo e coe. Sirva em copo longo com ramos de capim-santo para decorar.

2. Cachaça com limão e rapadura

Essa versão alternativa da caipirinha substitui o açúcar pela rapadura, resultando em um sabor mais rústico e intenso.

Ingredientes:

  • 10 ml de suco de limão-siciliano
  • 1/2 limão-taiti cortado em cubos
  • Rapadura ralada a gosto
  • Gelo

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes em um copo com gelo, mexa bem e sirva imediatamente.

3. Cachaça com chá ou xarope de hibisco

Com sabor marcante e propriedades medicinais, o hibisco dá um toque especial ao drink com cachaça.

Ingredientes:

  • 25 ml de chá ou xarope concentrado de hibisco
  • 1/2 limão-siciliano cortado em pedaços
  • 50 ml de cachaça
  • Gelo

Modo de preparo:

Em um copo longo, adicione os pedaços de limão-siciliano e macere levemente. Em seguida, acrescente o chá ou xarope de hibisco e adicione a cachaça. Misture bem e complete com gelo. 

💡 Dica: Você pode congelar o chá de hibisco adoçado em formas de gelo e adicionar os cubos à bebida para um visual diferenciado.

4. Bombeirinho: cachaça com groselha

Clássico dos bares, o bombeirinho é um drink simples, adocicado e com sabor nostálgico, ideal para quem gosta de bebidas mais suaves.

Ingredientes:

  • 40 ml de cachaça
  • 5 ml de suco de limão
  • Groselha a gosto
  • Gelo

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes com gelo. Não é necessário adicionar açúcar, pois a groselha já adoça o suficiente.

5. Batida de paçoca

Ideal para os fãs de sobremesa alcoólica, a batida de paçoca é uma opção deliciosa e cremosa para encerrar a comemoração com chave de ouro.

Ingredientes:

  • 1 lata de leite condensado
  • 200 ml de cachaça
  • 150 g de paçoca ou amendoim torrado sem pele moído
  • Gelo a gosto

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Sirva bem gelado.

Palavras-chave

dia da cachaça

receitas
Variedades
