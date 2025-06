De comida enlatada à ketchup: sabores diferentes de sorvete viram febre na Europa; saiba mais

Já pensou em tomar um sorvete com sabor de ketchup, carne enlatada ou até mesmo ervilha? Algo que parece estranho, na verdade, já é realidade em Londres e é originado de uma ideia inusitada de uma designer de moda. Saiba mais a seguir:

A designer britânica Anya Hindmarch lançou a quarta edição do The Ice Cream Project (O Projeto do Sorvete, em tradução livre), em que transforma condimentos, bebidas e molhos em sabores inusitados de sorvete.

Sabores diferentes de sorvete, como feijão e comida enlatada, viram febre no verão britânico (The Ice Cream Project/Divulgação)

VEJA MAIS:

O conceito deriva da coleção Brands de Hindmarch, que cria bolsas inspiradas em embalagens. A ideia dos sabores inéditos de sorvete chama atenção também pela estética pop e colorida das embalagens. Como no vídeo a seguir

Veja o vídeo

Estratégia de trabalho

O projeto da designer consolidou-se como uma tradição e febre do verão europeu, despertando o interesse do público em experimentar e conhecer as criações de Anya. A loja pop-up funcionará até agosto, em Londres e traz no cardápio opções de sabores variados e originais, como o molho de pimenta, feijão com ketchup, comida enlatada, aveia, suco de maçã, entre outras.

A sorveteira ainda oferece um teste cego dos sorvetes, com degustação de 15 sabores diferentes para os clientes adivinharem e terem uma experiência mais imersiva. E aí, experimentaria?

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)