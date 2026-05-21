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Crédito para motoristas de aplicativo: veja quais carros são aceitos no programa

O programa integra o Mover, política pública criada para incentivar a modernização da indústria automotiva no país

Gabrielle Borges
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De acordo com o governo, as contratações começam em 19 de junho. (Reprodução / Freepik)

O governo federal lançou nesta semana o programa Move Brasil Táxi e Aplicativos, que prevê a liberação de até R$ 30 bilhões em linhas de crédito voltadas a taxistas e motoristas de aplicativo. A iniciativa permite o financiamento de veículos novos com juros reduzidos e condições facilitadas.

O programa integra o Mover, política pública criada para incentivar a modernização da indústria automotiva no país e estimular a substituição da frota por modelos mais eficientes e menos poluentes, incluindo carros flex, híbridos e elétricos.

Crédito será operado pelo BNDES

As operações de financiamento serão conduzidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com instituições financeiras credenciadas. A proposta é oferecer condições especiais para profissionais que atuam no transporte individual de passageiros, como motoristas de aplicativo e taxistas.

De acordo com o governo, o acesso ao programa começará a partir do dia 19 de junho, quando os bancos parceiros poderão iniciar a liberação das linhas de financiamento.

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Foco em veículos mais modernos e sustentáveis

A seleção de veículos contemplados pelo programa deve priorizar modelos novos e mais eficientes, alinhados à proposta do Mover de reduzir emissões e renovar a frota nacional. Entre as opções, estão carros com tecnologia flex, híbrida e elétrica, que devem compor a lista de modelos elegíveis ao financiamento.

Entre as exigências anunciadas pelo governo, o motorista de aplicativo precisa ter cadastro ativo há pelo menos 12 meses nas plataformas de transporte e comprovar no mínimo 100 corridas realizadas no período. Já os taxistas poderão acessar a linha de crédito mediante regularização junto aos órgãos municipais competentes.

Quais carros entram no programa para motoristas de aplicativo

A lista de veículos elegíveis ao financiamento inclui modelos de diferentes categorias, com foco em carros compactos e de baixo consumo, além de opções mais modernas dentro da política de renovação da frota.

Entre os hatchs compactos, estão previstos modelos como Fiat Argo, Volkswagen Polo, Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e Peugeot 208, amplamente utilizados no transporte por aplicativo.

Na categoria sedã, aparecem opções como Chevrolet Onix Plus, Nissan Versa, Hyundai HB20S e Toyota Yaris Sedan, veículos conhecidos por oferecer maior espaço interno e conforto para passageiros.

Já entre os SUVs elegíveis, estão modelos como Volkswagen T-Cross, Fiat Pulse, Renault Kardian, Hyundai Creta e Nissan Kicks, que vêm ganhando espaço entre motoristas que buscam mais robustez e desempenho urbano.

Híbridos e elétricos

O programa também abre espaço para veículos híbridos e elétricos, que passam a ter prioridade dentro da política de incentivo à modernização da frota. Entre os modelos cotados estão BYD Dolphin, BYD King, GWM Ora 03, Toyota Corolla Hybrid e Fiat Pulse Hybrid, desde que respeitem o teto de valor estabelecido pela linha de crédito.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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