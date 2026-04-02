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Cordões de identificação: veja o significado das cores, símbolos e quando usar

No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, entenda como cordões ajudam na inclusão de pessoas com deficiências não visíveis

Hannah Franco
fonte

Cordões de girassol, infinito e quebra-cabeça: o que significam (Imagem gerada por IA)

Nesta quinta-feira (2), é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para ampliar o conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e incentivar a inclusão. A data também chama atenção para o uso dos cordões de identificação, utilizados por pessoas com condições não visíveis.

Esses cordões funcionam como uma forma discreta de comunicação, indicando que a pessoa pode precisar de mais compreensão, tempo ou adaptações em diferentes ambientes, como transporte público, eventos e espaços comerciais. Pessoas neurodivergentes — como autistas, pessoas com TDAH e dislexia — utilizam esses símbolos para facilitar o acesso a direitos e reduzir situações de constrangimento no dia a dia.

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O que são os cordões de identificação?

Os cordões de identificação são recursos de acessibilidade que sinalizam necessidades que não são visíveis. Eles ajudam a orientar atendimentos mais adequados e promovem inclusão social.

Na prática, o uso desses cordões pode garantir:

  • Acesso a filas preferenciais
  • Prioridade em atendimentos
  • Assentos reservados em transportes
  • Mais compreensão em interações sociais

🌻 O que significa o cordão de girassol?

O cordão de girassol é utilizado para identificar pessoas com deficiências ocultas. No Brasil, ele foi oficializado pela Lei 14.624. Entre as condições representadas estão:

  • Autismo
  • Surdez
  • Diabetes
  • Asma
  • Deficiências cognitivas e intelectuais

O símbolo indica que a pessoa pode precisar de apoio adicional, mesmo que a condição não seja perceptível à primeira vista.

🧩 O que representa o símbolo de quebra-cabeça?

O símbolo de quebra-cabeça é um dos mais conhecidos na representação do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ele foi criado por Gerald Gasson, ligado à National Autistic Society, em Londres.

O uso desse símbolo está associado à necessidade de compreensão nas interações, respeito ao espaço pessoal e atenção a estímulos que podem causar desconforto.

♾️ O que significa o símbolo do infinito?

O símbolo do infinito colorido representa a neurodiversidade. Ele reforça a ideia de que as variações neurológicas fazem parte da diversidade humana. Esse símbolo é utilizado por pessoas com diferentes condições, como:

  • Autismo (TEA)
  • TDAH
  • Dislexia

Além de identificar, o uso do símbolo contribui para ampliar o debate sobre inclusão e respeito às diferenças.

Por que os cordões são importantes?

Os cordões ajudam a reduzir barreiras sociais ao indicar, de forma simples, que a pessoa pode precisar de adaptações. Entre os principais benefícios estão:

  • Evitar julgamentos e constrangimentos
  • Facilitar o atendimento em espaços públicos
  • Promover respostas mais adequadas do ambiente
  • Estimular a conscientização sobre neurodiversidade

Muitas condições não são visíveis, o que pode gerar interpretações equivocadas. Nesse contexto, os cordões funcionam como aliados na construção de ambientes mais acessíveis.

Existem outros tipos de cordões?

Além dos mais conhecidos, existem outros cordões com significados específicos, ainda menos difundidos:

image Cordões de identificação: para que servem e quem pode usar. (Reprodução/Redes sociais)

O respeito a esses símbolos é considerado um passo importante para promover inclusão. Pequenas atitudes, como paciência e compreensão, podem contribuir para um ambiente mais acolhedor

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