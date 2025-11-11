COP30: Xi Jinping está entusiasmado com afastamento de Trump da economia verde

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou, nesta terça-feira, 11, que o governo chinês estaria "entusiasmado" com o afastamento dos Estados Unidos dos compromissos com o desenvolvimento econômico sustentável, incluindo o processo de transição energética. Ele disse "admirar" a China nesta seara, argumentando que há, essencialmente, lógica econômica na pauta ambiental.

Ele falou em coletiva de imprensa, no segundo dia da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém (PA). "Eu não sou ingênuo sobre o nosso maior competidor nos EUA. Como autoridade, eu respeito e admiro o que a China está fazendo", declarou. "O presidente dos EUA simplesmente não entende o quão entusiasta está o presidente Xi Jinping (China) hoje, terça, 11", acrescentou.

A China diz que vem protagonizando o investimento em economia verde. Yu Jianlong, vice-presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT), já alegou em pronunciamento público que o país é o maior mercado de energia limpa do mundo.