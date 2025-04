Conheça o salmo de proteção contra os inimigos que querem te prejudicar

No cotidiano, é muito comum se deparar com algumas situações que incluem inimizades ou mesmo amigos que se dizem próximos, mas que fazem de tudo para tirar a sua paz e felicidade. Nesses momentos, é essencial que a pessoa que se sente assim procure se revestir de defesa e proteção, uma excelente dica para se proteger contra as ciladas de inimigos, por exemplo, é o Salmo 64.

Essa passagem bíblica é uma oração de Davi que faz um clamor por proteção diante das setas afiadas da maldade e das ciladas secretas dos rivais. Além disso, o Salmo 64 também é um lembrete de que, mesmo em meio às adversidades, há uma esperança que transcende os problemas e uma fé inabalável que escolhe confiar na justiça divina e no triunfo da bondade em relação às armadilhas do maligno.

Salmo 64

Ao mestre de canto. Salmo de Davi.

Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades; preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, Os quais afiam a língua como espada e apontam, quais flechas, palavras amargas, Para, às ocultas, atingirem o íntegro; contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito; falam em secretamente armar ciladas; dizem: Quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode excogitar; é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta; de súbito, se acharão feridos. Dessarte, serão levados a tropeçar; a própria língua se voltará contra eles; todos os que os vêem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão, e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia; os de reto coração, todos se gloriam.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)